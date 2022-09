La mejor coctelería latinoamericana se cita en Madrid

Madrid, 22 sep. Convocados por el argentino Diego Cabrera, lo mejores representantes de la coctelería latinoamericana se reunirán en la capital de España entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre próximos.

Afincado en España, Cabrera es dueño de los bares Salmon Guru (entre los 50 mejores del mundo) y Viva Madrid.

Este acontecimiento, The Big Reunion, "servirá de puente aéreo de la coctelería internacional y será pasarela entre dos continentes y sus maneras de beber", además de un "sueño cumplido", explica Cabrera, que cuenta con múltiples premios nacionales e internacionales.

Participarán los cocteleros de Hanky Panky (Ciudad de México), Alquímico y El Barón (ambos de Cartagena de Indias, Colombia), Carnaval (Lima), Cochinchina, Chintonería y Florería Atlántico (los tres de Buenos Aires), además de los de Employees Only (Nueva York).

Será un nuevo capítulo del programa de visitas The Reunion, impulsado por Cabrera en 2022, que ha invitado a Madrid a Abajo (Londres), Little Red Door Paris (París), Wax On (Berlín), Barro Negro (Atenas), Freni e Frizioni (Roma), Café Klandestino (Lisboa) o Himkok (Oslo), entre otros.

Además de una mesa redonda en la que los invitados hablarán sobre negocio, innovación y sostenibilidad, el público que acuda a Salmon Guru y Viva Madrid podrá disfrutar de sus creaciones.

Según el organizador, The Big Reunion nace como un proyecto pionero en España, que tratará de afianzarse como una cita periódica para avanzar en la consolidación de nuevos conceptos de bar y contribuir a la reputación coctelera de la capital.

Precisamente, Diego Cabrera y el presidente de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, el español Rafael Ansón, han firmado un acuerdo de colaboración para promocionar la coctelería e impulsar la proyección de Madrid en el espacio iberoamericano.

"La coctelería es una parte fundamental de la gastronomía y con este convenio queremos incorporar la cocina líquida a la gastronomía actual y encontrar armonías con los cócteles", según Ansón. EFE

