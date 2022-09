El presidente del Banco Mundial dice que no es negacionista del cambio climático

Naciones Unidas, 22 sep. El presidente del Banco Mundial, David Malpass, dijo este jueves en declaraciones a una televisión que está de acuerdo en que el cambio climático es producto del ser humano al quemar combustibles fósiles, y afirmó que no es un negacionista de la crisis climática, tras recibir críticas por evadir el asunto.

Malpass fue diana de fuertes críticas después de que en un panel de discusión el pasado martes evitara en varias ocasiones responder si reconocía el consenso científico de que los humanos que quemaban combustibles fósiles estaban “calentando el planeta rápida y peligrosamente”.

Dijo entonces: “Ni siquiera lo sé, no soy científico y esa no es una pregunta”, en un panel celebrado por The New York Times en la Semana del Clima en la ciudad de Nueva York, y esas palabras provocaron que algunos activistas climáticos reclamaran su renuncia.

No obstante, Malpass hoy quiso mostrarse como una aliado contra la crisis climática y reconoció el diálogo oficial de los científicos, que desde hace décadas señalan que la quema de combustibles fósiles por parte de los humanos es el principal causante del cambio climático.

“No soy un negacionista”, dijo este jueves a CNN, y agregó que su mensaje se había “enredado”.

“No siempre doy el mejor resultado al responder las preguntas o escuchar esas preguntas”, dijo a la cadena.

El entonces presidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) nombró a Malpass por un período de cinco años en 2019.