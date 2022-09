El islámico Bangladesh enloquece con su primer título de fútbol femenino

Dacca, 22 sep. Las jugadoras del equipo de la selección femenina de fútbol de Bangladesh, que habían tenido que entrenarse en secreto para evitar represalias islamistas, fueron recibidas esta semana como heroínas a su regreso al país, con paseo incluido en un autobús descapotable, tras proclamarse campeonas del Sur de Asia.

El conjunto bangladesí derrotó a Nepal por 3-1 en la final del campeonato femenino de la Federación de Fútbol del Sur de Asia (SAFF) el pasado lunes, logrando así el primer título de su historia en un campeonato liderado principalmente por la vecina India.

Desde entonces las celebraciones y las muestras de cariño no cesaron entre los amantes de este deporte, que ven esta victoria como un hito importante para el empoderamiento de las mujeres en el país.

"Este es un gran logro para nosotras. Uno de los mejores logros deportivos de nuestro país, diría yo. Fue también la culminación de años de arduo trabajo de nuestras chicas", dijo este jueves a Efe el presidente de la Federación de Fútbol de Bangladesh, Kazi Salahuddin, tras recibir a algunas de las jugadoras.

Tal es el furor de este hito que la primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, anunció hoy que entregaría premios en metálico a todas las componentes del equipo en reconocimiento por la victoria y ordenó construir casas para las más necesitadas, según informó la agencia estatal de Bangladesh, BSS.

La Junta de Críquet de Bangladesh también prometió una recompensa de 150.000 dólares a repartir entre los jugadoras, que en su mayoría provienen de familias de zonas rurales con bajos ingresos.

Tras su llegada a la capital el miércoles, las jugadoras desfilaron por las calles de Dacca a bordo de un autobús descapotable para recibir el apoyo de cientos de aficionados que se acercaron a saludarlas, mientras los canales de televisión locales retransmitían en directo el trayecto, que duró unas cuatro horas.

Para la activista por los derechos de las mujeres Maleka Banu, este logro es más que un simple título, ya que las mujeres de Bangladesh "tienen que luchar contra muchas adversidades. Esta es una victoria contra todo tipo de regresión. Esperamos que se convierta en un gran paso adelante para nuestras chicas".

Bangladesh, clasificada en el puesto 147 de la FIFA en fútbol femenino, acudió al campeonato SAFF sin grandes expectativas, ya que la vecina India logró alzarse con el liderazgo de esta competición en las cinco ediciones anteriores.

El equipo, bajo el liderazgo de la delantera Sabina Khatun, quien fue además nombrada mejor jugadora del torneo, anotó 23 goles en toda la competición y solo encajó un gol.

UN CAMINO LARGO, COMPLEJO Y SECRETO

Pero el camino a la victoria no fue nada fácil para las jugadoras de fútbol femenino de Bangladesh.

"Tuvimos que organizar un campo de entrenamiento secreto, ya que a mucha gente en esta sociedad no les gustaba la idea de que las chicas jugaran al fútbol. No había ningún patrocinador disponible para nosotras", indicó la ex secretaria general de la Federación Deportiva Femenina de Bangladesh, Qamrunnahar Dana.

Aunque Bangladesh es conocido por su pasión por el fútbol, no ha podido lograr grandes éxito significativos. El que más resuena en el país fue el título del campeonato del Sur de Asia que logró la selección masculina en 2003.

El equipo masculino ocupa actualmente el puesto 192, uno de los más bajos del mundo, y en la región solo se sitúa por delante de Pakistán y Sri Lanka.

"Con suerte, esta victoria abrirá los ojos de todos", sentenció Dana.