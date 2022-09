Bonos salvadoreños repuntan tras resultados de recompra

(Bloomberg) -- Los bonos salvadoreños extendieron un repunte luego de que el presidente, Nayib Bukele, anunciara que la nación lanzará una segunda oferta de recompra de deuda luego de que una primera transacción fuera bien recibida por los inversionistas.

La deuda con vencimiento en 2050 se cotizó casi 5 centavos por encima, en 35 centavos por dólar, el nivel más alto desde fines de julio, según datos indicativos de precios recopilados por Bloomberg. El país centroamericano recompró alrededor del 54% de los US$800 millones en bonos con vencimiento en 2025 con un gran descuento de 54 centavos por dólar, que según los inversionistas alivia la carga de la deuda del país en los próximos años. También recompró un poco más de una quinta parte de los bonos con vencimiento en enero bajo la par, según un comunicado de prensa.

El Salvador recomprará el resto de los bonos a precio de mercado en unas ocho semanas, según un tuit del presidente. No queda claro cómo se financiará el acuerdo. Entre los dos bonos hay casi US$1.000 millones en circulación a valor nominal, pero se negocian con descuentos.

Los bonos salvadoreños cotizan a niveles profundamente afligidos ya que no se ha materializado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Las políticas de Bukele, incluida la adopción del bitcóin como moneda de curso legal y el despido de algunos de los principales jueces del país, también han asustado a los inversionistas. La semana pasada, anunció su candidatura para un segundo mandato después de que finalice el actual en 2024, lo que provocó críticas de grupos de derechos humanos.

Fitch Ratings rebajó la calificación crediticia del país la semana pasada a dos niveles por encima de default, dejándolo a la par con Ucrania —país devastado por la guerra—, ya que las grandes amortizaciones que se aproximan de la deuda internacional de El Salvador hacen que sea “probable algún tipo de default”, según la compañía.

Las reservas internacionales del país han caído a US$3.300 millones, luego de alcanzar un máximo de US$4.800 millones en 2019. Es probable que el Gobierno use reservas para recomprar la deuda, según Alejandro Arreaza, economista de Barclays Plc.

