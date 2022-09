Putin "violó descaradamente" la Carta de la ONU al invadir Ucrania, dice Biden

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acusó el miércoles a Rusia ante la Asamblea General de la ONU de haber violado "descaradamente" los principios fundadores de la Carta de las Naciones Unidas y criticó sus "amenazas nucleares irresponsables".

Biden dice que es imposible ganar una guerra nuclear y asegura disposición de EEUU a control de armasNaciones Unidas, Estados Unidos, 21 Set 2022 (AFP) - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió el miércoles que las guerras nucleares "no pueden ganarse" y dijo que Washington está listo para aplicar medidas de control de armas. "No se puede ganar una guerra nuclear y nunca debe librarse", dijo Biden ante la Asamblea General de la ONU, al criticar a Moscú por "hacer amenazas nucleares irresponsables". "Estados Unidos está listo para aplicar medidas cruciales de control de armas", dijo el mandatario estadounidense, quien también prometió que Washington no permitirá que Teherán obtenga armas atómicas.sms-wd/ec/ad/ltl