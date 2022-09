Miércoles, 21 de septiembre de 2022 (10.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

----------------------------

MOVILIZACIÓN - Moscú - El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció hoy una movilización parcial para defender el país y los ciudadanos en los territorios ucranianos ocupados, con lo que reconoce por primera vez que Rusia está librando una guerra en Ucrania.

(foto) (audio) (vídeo)

(Se han enviado unas claves sobre lo que significa esta medida y una pieza con los principales puntos del discurso)

SITUACIÓN - Leópolis (Ucrania) - La decisión de celebrar referendos en los territorios ocupados por Rusia se toma en Ucrania como un intento de obligar a este país a replantearse su estrategia, pero hay pocos indicios de que haya cambiado algo hasta ahora, tanto sobre el terreno como en Kiev.

(foto) (vídeo)

---------------------------

ONU ASAMBLEA

--------------------------

DEBATE - Naciones Unidas - La tensión en Ucrania y el anuncio de referendos en los territorios ocupados por Rusia centran la segunda jornada de intervenciones de presidentes ante la Asamblea General de la ONU, entre ellos el de Estados Unidos, Joe Biden, y de Ucrania, Volodímir Zelenski, así como el iraní, Ebrahim Raisi.

(foto) (audio) (vídeo)

(Las intervenciones de los líderes se inician a las 13.00 GMT)

EEUU - Naciones Unidas - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, interviene ante la Asamblea General de la ONU con el reto de convencer a sus aliados para que mantengan la ayuda a Ucrania en un momento en que la guerra ha causado alzas en los precios de alimentos y combustibles.

(foto) (audio) (video)

(La intervención del presidente Biden está prevista aproximadamente para las 14.30 GMT)

-----------------------------

EEUU RESERVA - Washington - La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) termina su reunión de política monetaria de dos días, tras la que previsiblemente anunciará una nueva subida de los tipos de interés de 0,75 puntos para combatir la elevada inflación, con lo que la tasa podría situarse en una horquilla de entre el 3 y el 3,25 %.

(video) (audio)

(El anuncio de la Reserva Federal está previsto para las 18.00 GMT)

IRÁN MUJER - Teherán - Las protestas continúan en Irán días después de la muerte de Mahsa Amini tras ser detenida por llevar mal el velo, sin que las autoridades sea capaces de contenerlas ni con la represión policial ni promesas políticas. Por Jaime León.

-----------------

CUBA REFERENDO - La Habana - Cuba lleva a referendo este domingo el Código de las familias, un amplio paquete legislativo que incluye el matrimonio igualitario y la gestación subrogada, en una votación inusual, controvertida y de resultado incierto.

(foto) (video) (audio)

GUATEMALA PROTESTAS - Ciudad de Guatemala - El Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), que aglutina a más de 200.000 personas en Guatemala, organiza una manifestación en Ciudad de Guatemala en rechazo a la corrupción estatal y el Gobierno que preside Alejandro Giammattei.

(foto)(video)

ESPACIO EEI - Moscú - Rusia lanza la Soyuz MS-22 rumbo a la Estación Espacial Internacional con dos cosmonautas y el astronauta estadounidense de origen salvadoreño Frank Rubio a bordo, en lo que es el décimo segundo hispano en volar a la plataforma orbital y en lo que supone la reanudación de los vuelos cruzados entre la NASA y Roscosmos en medio de las tensiones por la guerra en Ucrania.

(foto) (vídeo) (audio)

MÉXICO VATICANO - Ciudad de México - México cumple 30 años de la restitución de sus relaciones diplomáticas con el Vaticano, en medio de actuales tensiones del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador con la Iglesia católica mexicana pese a su sintonía ideológica con el papa Francisco. Por Pedro Pablo Cortés

(foto)

FESTIVAL SAN SEBASTIÁN

==========================

CRONENBERG - San Sebastián (España) - David Cronenberg (Toronto, 1943), maestro del horror biológico, de las atmósferas turbias y creador de un universo tan personal como intransferible, recibe este miércoles el segundo Premio Donostia del 70 Festival de Cine de San Sebastián, que reconoce así una de las carreras más singulares del último medio siglo.

(foto)(vídeo)

ARGENTINA - San Sebastián (España) - El argentino Mariano Biasin dirige una historia de aprendizaje e iniciación en "Sublime", protagonizada por un adolescente que mantiene una amistad profunda con un amigo de la infancia con el que toca en un grupo musical.

(foto)(vídeo)

Crónicas

------------

ARGENTINA ATENTADO - Buenos Aires - Con solo 23 años, Jonathan Morel y Leonardo Sosa están en el punto de mira en Argentina. Fundaron Revolución Federal, un grupo de jóvenes que, acompañados de antorchas y hasta de una guillotina de madera, llevan meses haciendo bruscos escraches al Gobierno, que ahora les acusa de posibles vínculos con el atentado contra Cristina Fernández. Por Rodrigo García

(foto)(video)

HURACANES ATLÁNTICO PUERTO RICO - Naranjito (Puerto Rico) - Los pueblos de la cordillera central de Puerto Rico son de nuevo de los más damnificados por un huracán, entre ellos Naranjito, donde nueve familias perdieron sus casas y se han puesto en marcha programas de reparto de alimentos entre los vecinos. Por Esther Alaejos.

(foto)(video)

ENTREVISTAS

----------

RAPHAEL - Miami (EEUU) - La superestrella Raphael sigue sin pensar en una retirada y está "feliz" con su próximo disco, "Victoria", que contiene once "temazos" del compositor Pablo López, uno de cuales lo estrenará cuando reciba el Premio Billboard Trayectoria Artística la semana próxima en Miami, según dice a Efe. Por Ana Mengotti. (foto)

Enviadas

--------------

ITALIA ELECCIONES CONTE - Roma - El líder del Movimiento 5 Estrellas (M5S) y ex primer ministro italiano, Giuseppe Conte, asegura en una entrevista con EFE que la ultraderechista Giorgia Meloni, la gran favorita para ganar las elecciones, "no es una persona idónea para gobernar" y sobre futuros pactos contra la derecha adelanta que "no hay posibilidad de diálogo" con los progresistas. Por Cristina Cabrejas. (Entrevista).

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 14693843, 14665043 y otros)

EXPO 2030 - Busan (Corea del Sur) - La ciudad de Busan ha reclutado a la banda BTS o los actores del "Squid Game" para su candidatura a la Expo 2030, evento con el que espera aportar soluciones tecnológicas a la crisis climática y consolidarse como un nodo internacional capaz de competir con la hegemonía de la capital surcoreana. (Crónica)

(foto) (vídeo)

lab

mesacentral@efe.com

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial, a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono (34)902222392, en horario continuo desde las 08:30 horas hasta las 20:00 horas, o en la dirección electrónica clientes@efe.com