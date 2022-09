Meirelles dice que Lula podría repetir éxito económico de Brasil

(Bloomberg) -- El hombre que dirigió el banco central de Brasil durante los ocho años de Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva apuesta a que su antiguo jefe puede recuperar la bonanza económica de principios de la década de 2000 sin gastar en exceso y sin dañar la posición del país ante los inversionistas.

Henrique Meirelles dijo en una entrevista que “intercambió números de teléfono” con Lula en un evento en el que apoyó la candidatura del expresidente de izquierda. La noticia de su acercamiento el lunes hizo subir los mercados, ya que los inversionistas lo interpretaron como una señal de que Lula moderaría sus políticas, y quizás incluso invitaría a Meirelles a un puesto clave en el gabinete, si gana las elecciones de octubre.

Cuando se le preguntó sobre la muestra de apoyo, Meirelles dijo que el gesto debe leerse como “una expectativa de que lo que se hizo en el pasado se pueda repetir ahora”. Lula, sostuvo, logró resultados monetarios y fiscales positivos cuando gobernó la economía más grande de América Latina entre 2003 y 2010 y puede volver a hacer un buen trabajo si es elegido para un tercer mandato.

“En este momento, estoy presentando mis aportes, algunas sugerencias”, dijo, y agregó que no ha sido invitado a formar parte del gabinete en un posible Gobierno de Lula.

Límite de gasto

Meirelles, de 77 años, es un favorito de los inversionistas que también se desempeñó como ministro de Hacienda durante el Gobierno de Michel Temer entre 2016 y 2018, antes de dejar el cargo para postularse a la presidencia ese mismo año. Es el responsable de la principal regla que mantiene bajo control las cuentas fiscales de Brasil, el llamado tope de gastos que limita el crecimiento del gasto público.

Es probable que la regla, que se ha incumplido varias veces desde que se implementó en 2017, se elimine independientemente de quién gane las elecciones. Ambos favoritos, Lula y el actual mandatario, Jair Bolsonaro, han criticado el límite y han señalado que propondrán otra forma de mantener el gasto bajo control.

Meirelles dice que no es necesario eliminar la regla para cumplir las promesas de aumentar el gasto social. De hecho, está a favor de las ayudas sociales más generosas que ambos candidatos han prometido.

“La solución es simple: una reforma administrativa, que Lula apoya”, dijo Meirelles, refiriéndose a una reforma del sector público largamente postergada. “Tener una regla fiscal tan estricta sobre el gasto agrega presión para las reformas, y es extremadamente necesario para reducir las incertidumbres del mercado”.

