LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 11:30 AM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Miércoles 21 de septiembre de 2022

___________________________________

PRIMERA PLANA

___________________________________

EUR-GEN UCRANIA-GUERRA

KIEV, Ucrania - Vladimir Putin ordena una movilización parcial de reservistas en Rusia, una medida que parecía ser una admisión de que la guerra de Moscú contra Ucrania no va de acuerdo a los planes tras casi siete meses de combates y ante las últimas pérdidas de las fuerzas del Kremlin en el campo de batalla. Por Karl Ritter. 1.330 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-RUSIA-RESERVISTAS-ÉXODO: Rusos tratan de salir del país tras anuncio de movilización.

-UCRANIA-GUERRA-AGRICULTURA: La guerra golpea fuertemente el sector agrícola de Ucrania.

CAR-CLI TORMENTAS

SAN JUAN - El huracán Fiona se fortalece hasta llegar a categoría 4 tras azotar las Islas de Turcas y Caicos en una ruta que la acercará a Bermudas esta semana. Al menos cuatro personas han muerto a su paso por el Caribe. Por Dánica Coto. 760 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU

___________________________________

ONU-GEN ASAMBLEA GENERAL-BIDEN

NACIONES UNIDAS - El presidente estadounidense Joe Biden declara en la Asamblea General de la ONU “Rusia ha violado descaradamente los principios fundamentales” de Carta de la ONU, con “una guerra brutal e innecesaria”.

ONU-GEN ASAMBLEA-LATINOAMÉRICA

NACIONES UNIDAS - Hoy hablan el presidente de Ecuador y los ministros de Relaciones Exteriores de Cuba, la República Dominicana y Costa Rica. 500 palabras. AP Foto.

Con:

-ONU-ASAMBLEA-ESPERANZA: En medio de las tinieblas, se asoma una chispa de esperanza en la Asamblea de la ONU.

___________________________________

SOLAMENTE EN AP

___________________________________

REP-INM EEUU-MIGRANTES VENEZOLANOS

EAGLE PASS, Texas - Los venezolanos superan a los guatemaltecos y hondureños para convertirse en la segunda nacionalidad más habitual entre las personas detenidas en la frontera de Estados Unidos. La relativa fortaleza de la economía estadounidense desde la pandemia del COVID-19 y las dificultades de las autoridades estadounidenses para devolverlos a su país ha hecho que los migrantes venezolanos miren al norte. Por Acacia Coronado y Gisela Salomon. 1.020 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

___________________________________

AMS-GEN ECUADOR-DESAPARECIDA

QUITO - La madre de una mujer desaparecida presuntamente en el interior de la escuela de formación de oficiales de la policía de Ecuador convoca a una marcha en reclamo de la aparición de su hija, quien era esposa de un teniente instructor de esa institución que no ha podido ser localizado.

AMN-GEN MÉXICO-MILITARES

CIUDAD DE MÉXICO - Se espera que el Senado de México vote una legislación que permitiría a los militares permanecer en funciones policiales en las calles hasta 2028. La cámara baja del Congreso ya aprobó la propuesta. El presidente Andrés Manuel López Obrador se está apoyando fuertemente en las fuerzas armadas para lidiar con los altos niveles de violencia. Recientemente también impulsó con éxito el cambio de la Guardia Nacional civil a estar bajo la autoridad militar. AP Foto. AP Video.

___________________________________

ESTADOS UNIDOS

___________________________________

AMN-GEN EEUU-LOTERÍA

CHICAGO - Dos personas se presentaron para reclamar un premio gordo de la lotería Mega Millions de Estados Unidos de 1.337 millones de dólares después de que a finales de julio se supo que un solo boleto había sido el ganador del sorteo y que había sido vendido en un suburbio de Chicago. 240 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

MUNDO

___________________________________

MOR-GEN ISRAEL-TURQUÍA

JERUSALÉN - El primer ministro de Israel se reúne con el presidente de Turquía por primera vez en 14 años en la señal más reciente de un estrechamiento de relaciones entre las dos potencias regionales. 360 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

DEPORTES

___________________________________

DEP-TEN FEDERER-RETIRO

LONDRES - Roger Federer dice que sabe que su decisión de retirarse es la correcta. El astro suizo da una rueda de prensa para hablar sobre su retiro del tenis profesional con 41 años de edad tras una serie de operaciones en la rodilla. Culminará su carrera con un duelo de dobles en la Copa Laver el viernes -quizás junto a su eterno rival Rafael Nadal-. Por Howard Fendrich. 600 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-FUT MUNDIAL CAPITANES-BRAZALETES

GINEBRA - Varias federaciones europeas de fútbol reclaman a la FIFA permitir que sus capitanes luzcan un brazalete con un corazón con los colores del arcoíris durante los partidos de la Copa Mundial como parte de una campaña contra la discriminación. Por Graham Dunbar. 500 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

___________________________________

ESP-MUS PACHO FLORES

CIUDAD DE MÉXICO - El trompetista venezolano Pacho Flores convoca a los compositores Arturo Márquez, Paquito D’Rivera y Daniel Freiberg para un proyecto de conciertos y piezas originales para trompeta que interpreta con la Orquesta Sinfónica de Minería de México, bajo la dirección de Carlos Miguel Prieto, en el álbum “Estirpe” que incluye géneros latinos como tango, milongas, chacareras, joropos, son, danzón, congas, salsa, valses, merengue y hasta un poco de reggaetón. El álbum es el primero que graba el prestigioso sello de música clásica Deutsche Grammophon con una orquesta mexicana. Por Berenice Bautista. 1.000 palabras. AP Foto.

ESP-CIN JAMES CAMERON

NUEVA YORK- James Cameron, un cineasta que ha sumado más de 6.000 millones de dólares en taquilla, ¿se pone nervioso antes de estrenar una película? En una entrevista a profundidad, Cameron charla sobre su confianza por la largamente esperada secuela de “Avatar”, “The Way of the Water”. Por Jake Coyle. 1.500 palabras. AP Foto.

___________________________________

