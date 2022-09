La película chilena "1976" competirá en el Festival de Cine de Tokio

Tokio, 21 sep. La película chilena "1976", el debut en dirección de la actriz Manuela Martinelli, competirá por el gran premio del Festival Internacional de Cine de Tokio (TIFF), que anunció hoy los filmes de la sección oficial de su edición número 35.

El anuncio se hizo este miércoles en una rueda de prensa en Tokio, donde se presentaron no sólo las 15 películas que compiten, sino también otros filmes que se proyectarán durante el festival, que se celebrará en la capital japonesa del 24 de octubre al 2 de noviembre.

Esta 35 edición del TIFF busca volver a traer a la capital nipona a cineastas y actores de las películas participantes tras dos años en los que no fue posible por la pandemia y contará con la estadounidense Julie Taymor, conocida por filmes como "Frida" (2002) o "Accross the Universe" (2007), como presidenta del jurado.

La chilena "1976", que supone el debut en dirección de la hasta ahora intérprete Manuela Martinelli, narra la historia de Carmen, una mujer que acoge a un joven opositor del régimen de Augusto Pinochet en secreto y las complicaciones que esto le supone.

En la selección oficial también se encuentra la española "Mantícora" (2022), del director madrileño Carlos Vermut, conocido por cintas como "Magical Girl" (2014) y su interés por la cultura japonesa, y que trae al TIFF un filme en el que su protagonista es un amante de la comida y el anime nipón.

El también madrileño Rodrigo Sorogoyen competirá con su cinta "As Bestas" (Las Bestias, 2022), un thriller ambientado en un remoto pueblo de Galicia que muestra las fricciones entre un local y una pareja francesa que se muda allí para comenzar una granja.

Además de estas tres, competirán también tres películas japonesas, una tunecina, una italiana, una vietnamita, una macedonia, una kazaja, una esrilanquesa, una israelí, una kirguí y una iraní.

Fuera de la competición oficial se mostrará "Bardo, Falsa Crónica de unas Cuantas Verdades" (2022), del director mexicano Alejandro González Iñárritu, una comedia que sigue a un renombrado periodista y documentalista enfrascado en una crisis existencial.

"Don't Worry Darling" (No te preocupes querida, 2022), de Olivia Wilde, o "Living", una adaptación en inglés del clásico de Akira Kurosawa "Ikiru" (Vivir, 1952), también serán expuestas durante el festival, siendo esta última con la que cerrará el mismo.

Para la apertura se ha seleccionado "Fragments of the Last Will" (2022), del japonés Zeze Takahisa, y en la sección Las películas favoritas de Kurosawa destacan "El espíritu de la colmena" (1973) de Víctor Erice y "Fitzcarraldo" de Werner Herzog (1982).

Este año es el primero en catorce en el que el TIFF revive el Premio Akira Kurosawa, que se entrega a directores por sus contribuciones al cine global y que en el pasado galardonó a cineastas como Steven Spielberg.

Por el momento, la organización no ha querido revelar qué actores o directores se desplazarán hasta Tokio para dar apoyo a sus filmes, aunque el presidente del festival, Hiroyasu Ando, apuntó durante la conferencia que se espera a un centenar de invitados extranjeros. EFE

emg-yk/mra/ah