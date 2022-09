Jiménez, descartado para amistosos, pero espera ir a Qatar

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — A poco más de dos meses de enfrentar a Polonia en el primer partido del Mundial de Qatar, el delantero Raúl Jiménez vive horas inciertas, aquejado por lesiones que lo han dejado con poco rodaje en los campos de la Liga Premier.

A pesar de eso, el delantero mexicano, quien se perderá dos partidos de preparación rumbo a la Copa del Mundo, confía en retomar el nivel que en algún momento lo volvió el nueve inamovible en las alineaciones del entrenador argentino Gerardo Martino.

“Sé que voy a estar en el Mundial, estoy tranquilo”, aseveró Jiménez el martes en una rueda de prensa en Los Ángeles. “Estoy haciendo lo posible para regresar a mi equipo y volver a la selección, los que vienen lesionados (a la convocatoria), pensarán lo mismo que yo”.

México debutará en el Mundial el 22 de noviembre ante Polonia, luego se medirá ante Argentina y cerrará la primera fase ante Arabia Saudi.

Jiménez sufrió una lesión en la ingle a principios del mes durante un entrenamiento, y no ha podido volver a las canchas.

Aunque viajó desde Inglaterra para estar con el grupo, está descartado para jugar los amistosos ante Perú y Colombia en los próximos días.

“Quisiera pensar que estamos a tiempo de que se pueda recuperar y que pueda jugar en Wolverhampton”, dijo el seleccionador Martino sobre el ariete. “Pero hace 20 o 30 días estuve en su casa y no pensé que estaríamos en esta situación, la cosa no es muy grave, pero sí para prestarle atención”.

El nivel de Jiménez cuando Martino inició su proceso en el 2019 era el más alto de cualquier delantero mexicano y el entrenador no dudó en asegurar en ese momento que el puesto era de él y nadie más. Pero a finales del 2020, una fractura en el cráneo dejó fuera de las canchas al jugador y a su regreso no ha logrado ser el mismo.

Con selección mexicana, Jiménez ha podido marcar goles sólo de penal y algunos críticos se preguntan si es momento de darle la titularidad a alguien más.

“El estar jugando es un premio para mí, es lo lo mejor que me puede pasar después de lo que sufrí en la cabeza, pero no me conformo, quiero seguir trabajando y cosechando triunfos”, dijo el jugador de 31 años.

El Mundial de Qatar supondría el tercero para Jiménez, quien también fue seleccionado en Brasil 2014 y Rusia 2018, pero en ambos fue suplente y ahora se aprestaba a aportar como titular.

“Este puede ser diferente y que tenga más minutos y más participación, pero tengo que seguir trabajando para hacerlo una realidad”, agregó Jiménez.

Además de Jiménez, Martino tiene en nómina a Rogelio Funes Mori, naturalizado de origen argentino, a Henry Martín, quien pelea por el título de mejor anotador en el Apertura mexicano y Santiago Giménez, del Feyenoord holandés.

Funes Mori, al igual que Jiménez, está lesionado, por lo que es probable que Martín y Giménez alternen el puesto en los amistosos.