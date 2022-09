Heredera de fortuna minorista apuesta a administrar su dinero

(Bloomberg) -- Alannah Weston, heredera de una de las mayores fortunas del sector minorista del mundo, se unió al creciente número de mujeres que toman más el control de su dinero.

Weston, de 50 años, creó en abril su propia oficina familiar, AWC Projects, cuando empezaba a retirarse de su función de presidenta de Selfridges & Co, el operador de grandes almacenes de lujo que su familia acordó vender el año pasado por unos £4.000 millones (US$4.500 millones) a una empresa conjunta tailandesa-austríaca. La operación se cerró en agosto.

AWC se centra en la sostenibilidad y cuenta entre sus directores al antiguo jefe de personal en Selfridges, así como a un ejecutivo de empresas del holding de los Weston. La familia tiene una fortuna de US$14.000 millones, según el índice de multimillonarios de Bloomberg.

Un representante de AWC, con sede en Londres, de la que Weston es directora, declinó hacer comentarios.

Otras mujeres entre los superricos del mundo, entre las que se incluyen Melinda French Gates, la magnate inmobiliaria china Wu Yajun y la leyenda del tenis Serena Williams, han creado sus propias oficinas familiares en la última década a medida que evolucionaban sus carreras o situaciones personales. En Europa occidental, las mujeres inversionistas controlan alrededor de un tercio de los activos administrados en la región, una cifra que crecerá rápidamente en los próximos años, según un informe de McKinsey publicado en junio.

“Estamos viendo que más mujeres toman el control”, dijo Kay Shah, jefa de equipo estadounidense de Agreus Group, una empresa de reclutamiento para oficinas familiares. “Las mujeres están más involucradas en la nueva riqueza de la tecnología y las criptomonedas, y estamos viendo algunas empresarias que han acumulado enormes fortunas”.

El número de mujeres entre las 500 personas más ricas del mundo ha crecido más del 10% en los últimos cinco años y representa alrededor del 14% del total, según el índice de multimillonarios de Bloomberg. Más de la mitad están en Norteamérica, donde también suelen administrar el dinero de algunas de las mayores oficinas familiares.

Suzi Kwon Cohen es directora de inversiones de Mousse Partners, la multimillonaria firma de inversiones de la dinastía que está detrás de la casa de moda de lujo Chanel. Marie Young desempeña el mismo cargo en Bayshore Global, la oficina familiar del cofundador de Google Sergey Brin, mientras que la exejecutiva de Foresite Capital, Alisa Mall, fue contratada este mes para supervisar los activos de Michael Dell.

Weston es hija del empresario canadiense W.G. Galen Weston. Antes de su muerte el año pasado a los 80 años, supervisó la expansión del imperio familiar, que incluye la firma de ropa económica Primark, el minorista de lujo Fortnum & Mason y Selfridges, adquirida en 2003 por casi £600 millones.

La familia también tiene grandes participaciones en el minorista de alimentos más grande de Canadá, Loblaw Cos., a través de su conglomerado, George Weston Ltd., y administra sus principales activos a través de empresas holding británicas y canadienses. El director de AWC, Ryan Carey, de 47 años, es vicepresidente de la unidad de finanzas de la sucursal de Canadá.

Alannah Weston ayudó a dirigir Selfridges durante casi dos décadas, primero como directora creativa y luego como vicepresidenta y presidenta.

