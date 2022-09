FED PREVÉ TASA DE DESEMPLEO EEUU EN 3,8% EN 2022 (VS 3,7%), 4,4% EN 2023 (VS 3,9%), 4,4% EN 2024 (VS 4,1%) Y PREVISIÓN A LARGO PLAZO DE DESEMPLEO SE UBICA EN 4,0% (VS PRONÓSTICO PREVIO 4,0%)