Expertos chinos: Diversidad de dinosaurios descendió antes de su extinción

Pekín, 21 sep. Científicos chinos aseguran que, antes de su extinción hace 65 millones de años, la diversidad de los dinosaurios experimentó un "descenso sostenido", recogieron en las últimas horas medios locales.

Los expertos, del Instituto de Paleontología y del Instituto de Geología, investigaron fósiles de huevos de dinosaurio para concluir que dicho descenso "debilitó la capacidad de los dinosaurios de adaptarse a cambios repentinos en el ecosistema causados por desastres naturales", informó el diario Global Times.

El equipo científico reunió más de 1.000 muestras de huevos fosilizados de dinosaurios en la cuenca de Shanyang, en el centro de China, y, junto con estudios geológicos en el lugar, determinaron que la diversidad de dinosaurios en el Cretácico tardío era "relativamente de bajo nivel".

Del éxito de la incubación de los huevos dependía la prosperidad de estos animales sobre la Tierra, por lo que su estudio puede "proporcionar información sobre el paleoambiente en el que vivían".

El nivel de diversidad se mantuvo bajo durante dos millones de años previos a la extinción de estos animales, información que encaja con los datos recabados por otros estudios en Norteamérica, lo que indica, según los expertos chinos, que el descenso en la diversidad de los dinosaurios fue "un fenómeno global".

El estudio, del que se hizo eco la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, arroja más información acerca de la extinción de los dinosaurios, sobre la que existen varias hipótesis, como el impacto de un meteorito de 10 kilómetros de diámetro que los habría aniquilado junto al 70 % de las especies que habitaban la Tierra o que su población se hallaba ya muy mermada por enfermedades derivadas de cambios en el entorno. EFE

