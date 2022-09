El presidente de Irán dice a la ONU que Teherán no busca dotarse de armas nucleares

El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, dijo el miércoles a las Naciones Unidas que su país no busca dotarse de armas atómicas y exigió garantías a Estados Unidos de que cumpliría con cualquier nuevo acuerdo nuclear.

El presidente de Irán dice a la ONU que Teherán no busca dotarse de armas nuclearesNaciones Unidas, Estados Unidos, 21 Set 2022 (AFP) - El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, dijo el miércoles a las Naciones Unidas que su país no busca dotarse de armas atómicas y exigió garantías a Estados Unidos de que cumpliría con cualquier nuevo acuerdo nuclear."La República Islámica de Irán no busca construir u obtener armas nucleares y esas armas no tienen cabida en nuestra doctrina", aseguró Raisi ante la Asamblea General de la ONU.Francia, Alemania y Reino Unido -que fueron parte del acuerdo nuclear con Irán de 2015 junto a Estados Unidos, Rusia y China- esperan una respuesta formal de Teherán a las últimas condiciones que propusieron para revivir el pacto del cual Washington se marginó en 2018 por decisión del entonces presidente Donald Trump.Pero el presidente iraní dijo dudar de la sinceridad del gobierno del presidente estadounidense Joe Biden para reactivar el acuerdo."Siguen repitiendo las mismas historias del pasado, lo que nos hace dudar de su compromiso de volver al acuerdo", dijo Raisi.El martes Raisi se reunió en Nueva York con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, a quien le "expresó su preocupación" por las "garantías" de que el acuerdo se preserve independientemente de quien gobierne Estados Unidos, según el relato de Macron sobre la reunión. "La pelota está ahora en el campo de Irán", dijo Macron sobre una eventual reactivacion del ese acuerdo que busa asegurar que Irán no se dote de armas nucleares a cambio de que se levanten las sanciones a su economía.