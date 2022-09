El excandidato colombiano Hernández renuncia al Senado después de solo dos meses

Bogotá, 21 sep. El excandidato presidencial colombiano Rodolfo Hernández renunció a la curul en el Senado que le correspondía por ley tras perder la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con Gustavo Petro y después de estar en ese puesto tan solo dos meses.

"Con profundo respeto por la democracia, me siento como se sentiría Messi de portero, sin poder brindar toda mi capacidad ejecutiva a los colombianos que demandan verdaderos cambios", explicó el senador en un comunicado.

Hernández, un ingeniero civil que fue alcalde de la ciudad de Bucaramanga y que dio mucho qué hablar en la campaña electoral por sus salidas de tono y sus propuestas grandilocuentes contra la corrupción, reiteró que él es "un gerente y no un político".

"No quiero engañar a los colombianos estando en un puesto donde me pagan, a pesar de que estoy invirtiendo la plata en apoyos comunitarios en mi departamento, no los quiero engañar", dijo en una declaración a medios.

Hernández añadió que decidió renunciar a su escaño como senador para enfocarse en el trabajo "por el país desde el Partido Liga de Gobernantes Anticorrupción".

"En los próximos días definiré la fecha en la que formalmente presentaré el documento ante el Congreso", afirmó en el comunicado.

Varios medios han apuntado a las aspiraciones que Hernández tiene para postularse como candidato a la Gobernación de Santander, su departamento natal, un hecho que él aún no ha definido.

Hernández consiguió en la segunda vuelta el pasado 19 de junio el 47,26 % de los votos (más de 10,5 millones), frente a los 50,48 % de Petro, que asumió la Presidencia el 7 de agosto.