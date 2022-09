Bruselas está convencida de que España hará la reforma fiscal comprometida

Madrid, 21 sep. La Comisión Europea (CE) no tiene duda de que España acometerá la reforma fiscal comprometida en el plan de recuperación poscovid en el plazo fijado (primer semestre de 2023), pues es uno de los elementos a los que está ligado el desembolso de los fondos europeos y sigue siendo igual de necesaria en el contexto actual.

Fuentes de la Comisión Europea explicaron en un encuentro con la prensa que "racionalizar" los impuestos de la forma más eficiente posible es también importante para afrontar las consecuencias de la guerra Ucrania.

Bruselas está a la espera de recibir un primer informe "analítico" de España para saber por dónde podría ir la reforma y que será el punto de partida para comenzar a negociar las cifras y las medidas concretas.

La Comisión considera que España tiene la base en las recomendaciones del grupo de expertos para la reforma -que apuntaban especialmente al transporte y la energía-, aunque entiende que no todas sus sugerencias podrán ser llevadas a cabo y que el Gobierno tendrá que buscar un punto intermedio acorde con la coyuntura actual.

El Ejecutivo ya apuntó que habrá que negociar con Bruselas cómo se va a cumplir con la reforma.

El cumplimiento de todos los hitos del plan de recuperación es imprescindible para que la CE autorice los desembolsos, que en el caso del primer semestre de 2023 -donde se enmarca el compromiso de la reforma fiscal- asciende a 7.000 millones de euros.

La Comisión no teme que la elevada inflación puede poner en riesgo la ejecución de las inversiones asociadas al plan, puesto que no todo él está afectado por una inflación que no se esperaba que fuera tan alta (del 10,5 % interanual en agosto pasado) cuando se elaboró.

Antes de la reforma fiscal, el Gobierno tiene de plazo hasta final de año para desarrollar la parte de la reforma de pensiones que tiene que garantizar la sostenibilidad del sistema, medidas que el Gobierno aún tiene que negociar en el ámbito nacional, y que la CE desconoce.

Sobre la revalorización de las pensiones para 2023 conforme a la inflación, reconocieron las fuentes que puede suponer un riesgo para las cuentas públicas, pero que se verá mitigado con las futuras medidas, que está previsto que incluyan el destope progresivo de las cotizaciones máximas.

En un contexto complicado por la guerra, Bruselas es optimista respecto a la ejecución del plan de recuperación español, que va por delante del resto de países.

"Lo importante es seguir enfocados", subrayaron, y esperan también que se presente a tiempo la adenda al plan de recuperación con los hitos ligados al desembolso de los 85.000 millones en préstamos hasta 2026 y los 7.700 millones en subvenciones adicionales, que se suman a los 69.500 millones ya incluidos en el plan original.