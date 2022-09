Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 21 sep (10.00 GMT)

Madrid, 21 sep(EFE).-

.- Moscú (Rusia).- Los rusos que buscaban hoy billetes de avión para salir de Rusia se han encontrado con que no había ya billetes con destino a Estambul, Ereván o Bakú u otros destinos que no piden visado, coincidiendo con el anuncio del presidente Vladímir Putin de una movilización parcial, según medios como RBC y The Moscow Times.

.- Nueva York (Estados Unidos).- España contribuirá con 130 millones de euros en los tres próximos años al Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Malaria y la Tuberculosis, anunció este miércoles en Nueva York el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Düsseldorf (Alemania).- El Gobierno alemán ha acordado hoy un paquete de estabilización alternativo, notablemente más amplio al anunciado el pasado 22 de julio pasado para el rescate de Uniper, por el que se hará ahora con un 99 % de las acciones de la empresa de gas.

.- Düsseldorf (Alemania).- La empresa de gas alemana Uniper se desplomó hoy en Bolsa después de acordar su nacionalización por el Estado alemán, que inyectará 8.000 millones de euros en una ampliación de capital y se hará con el 99 % de las acciones.

.- Berlín (Alemania).- La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, visitó este miércoles la Feria del Transporte Ferroviario InnoTrans en Berlín.

.- Quito (Ecuador).- Grupos feministas se vuelven a concentrar en Quito para protestar por la desaparición de María Belén Bernal, sin información de ella desde que el domingo 11 de septiembre fue a visitar en la Escuela Policía de Ecuador a su esposo, un teniente que se encuentra prófugo de la Justicia.

.- Tokio (Japón).- La población japonesa se encuentra dividida por la celebración del funeral de Estado por el exmandatario Shinzo Abe que tendrá lugar el día 27, lo que ha provocado diversas manifestaciones.

.- Dahshur (Egipto).- Egipto, que se encuentra en la temporada anual de cosecha de dátiles, es el principal proveedor de dátiles del mundo y produce casi el 18% mundial, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

.- Barcelona (España).- La escritora madrileña Cristina Araújo Gámir ha ganado el XVIII Premio Tusquets de novela con la obra "Mira a esa chica" por decisión unánime del jurado.

.- Madrid (España).- El encuentro fortuito en París del escultor Julio González y el artista Pablo Picasso dio lugar a un capítulo clave en la historia del arte: el nacimiento de la escultura en hierro. La Fundación Mapfre rastrea los pasos de ambos artistas en una exposición que trata de arrojar luz sobre este momento histórico.

.- Calcuta (India).- Calcuta se prepara para la celebración del festival en honor a la diosa india Durga que se lleva a cabo del 1 al 5 de octubre, celebrando el poder femenino y la victoria del bien sobre el mal.

.- Madrid (España).- La selección española de fútbol prepara en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) el partido de la Liga de Naciones contra Suiza, que se jugará este sábado en La Romareda de Zaragoza.

.- Madrid (España).- Eric García, central internacional del Barcelona, elogió a Marco Asensio, que en las últimas horas se le ha vinculado al conjunto azulgrana, y afirmó que "es un grandísimo futbolista".

.- Madrid (España).- Pau Torres, central internacional del Villarreal, apoyó con su imagen la presentación del álbum de cromos del Mundial 2022 de Panini en La Ciudad del Fútbol y confesó que el cromo del Mundial ganado por la selección española que más "ilusión" le hizo fue el de Joan Capdevila.

.- Madrid (España).- El rey Felipe VI ha recibido este miércoles en el Palacio de la Zarzuela a los ganadores del US Open 2022, los tenistas españoles Carlos Alcaraz, Martín Landaluce y Martín de la Puente.

.- Buenos Aires (Argentina).- El excentrocampista Leonardo Ponzio, el jugador con más títulos en la historia de River Plate, tiene su partido homenaje de despedida en el estadio Más Monumental.

.- Dacca (Bangladesh).- Miembros del equipo de fútbol femenino de Bangladesh desfilaron en un autobús descapotable tras su victoria en el Campeonato Femenino SAFF 2022 en Nepal.

