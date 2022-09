Rechazo de occidente a realización de referendos de anexión a Rusia en Ucrania

Los referendos convocados en varias regiones de Ucrania para decidir la anexión a Rusia causaron el martes reacciones de rechazo entre los países miembro de la OTAN.

Agrega reacciones de Alemania, EEUU, OTAN a los referendos, advertencia a Francia por envío de armamento y detalles sobre combates en Siversk ///Kiev, Ucrania, 20 Set 2022 (AFP) - Las autoridades instaladas por Moscú en varias regiones de Ucrania anunciaron el martes la celebración urgente, entre el 23 al 27 de septiembre, de referendos de anexión a Rusia, en plena contraofensiva ucraniana.Ucrania respondió de inmediato y prometió "liquidar" la "amenaza" rusa.Los territorios separatistas prorrusos de Donetsk y Lugansk, en la región del Donbás (este de Ucrania) así como las regiones de Jersón (sur) y Zaporiyia (sudeste), todos ocupados por el ejército ruso, anunciaron esas votaciones, pocos días antes de que el país entre en su octavo mes de guerra y mientras todas esas zonas son escenario de combates y bombardeos.El canciller alemán, Olaf Scholz, rechazó que tales "referendos ficticios" sean "aceptables". Estados Unidos dijo que no reconocerá "jamás" los territorios anexionados, mientras que la OTAN consideró que las consultas suponen una "escalada adicional" del conflicto.Esos referendos, basados en el modelo del que confirmó la anexión por Rusia de la península ucraniana de Crimea en 2014 -denunciado por la comunidad internacional- llevan varios meses en preparación, pero su calendario parece haberse acelerado por la contraofensiva ucraniana, que obligó al ejército ruso a retirarse en el noreste del país. - Chantaje y revés ruso - Fue el jefe del "Parlamento" autoproclamado de Lugansk, Denis Miroshnichenko quien anunció en primer lugar que se celebraría la consulta, a lo largo de cuatro días a partir del viernes.Poco después, la agencia de prensa oficial de Donetsk anunció un calendario idéntico, seguido del jefe de la administración de ocupación de Jersón, Vladimir Saldo, y un responsable prorruso hizo lo propio para la región de Zaporiyia."Ucrania va a solucionar la cuestión rusa. La amenaza sólo puede liquidarse por la fuerza", escribió en Telegram el jefe de la administración presidencial ucraniana, Andrii Yermak, denunciando "chantaje" por parte de Moscú motivado por "miedo a la derrota".El ministro ucraniano de Exteriores, Dmitro Kuleba, aseguró que Kiev va a "seguir liberando sus territorios, diga lo que diga Rusia".Estos anuncios se producen después de que Rusia haya sufrido espectaculares reveses militares desde principios de septiembre. Debió retirarse de Járkov, en el noreste de Ucrania, tras un avance de las tropas de Kiev, que se benefician de suministros de armas y material militar occidentales.La diplomacia rusa advirtió al embajador de Francia en Moscú de que consideraba "inaceptable" esos envíos de armamento.El ejército ucraniano ha lanzado también una contraofensiva en la región de Jersón, menos fulgurante, pero en la que está obteniendo avances. Y también ataca en la región de Lugansk, que Rusia conquistó íntegramente en la primavera boreal, tras sangrientos combates.A una veintena de kilómetros, desde Siversk, la artillería ucraniana bombardeaba posiciones rusas."Disparamos toda la noche, vamos a salir a recargar [municiones] y volver después", explicó a la AFP uno de artilleros. - Arma nuclear - El martes por la mañana el expresidente ruso Dmitri Medvedev y actual número dos del Consejo de seguridad ruso, instó a celebrar lo más rápidamente los referendos de anexión de las regiones de Lugansk y Donetsk.Los referendos en el Donbás "son de gran importancia (....) para restablecer la justicia histórica" dijo Medvedev en Telegram. Moscú considera a Ucrania como históricamente rusa. "Violar territorio de Rusia es un crimen, y si es cometido, ello permite utilizar todas las fuerzas de legítima defensa" advirtió Para la analista rusa independiente Tatiana Stanovaya , "Putin va a celebrar ya esos referendos para tener el derecho de utilizar el arma atómica para defender el territorio ruso".Ello supone una clara amenaza del presidente ruso a Ucrania y a Occidente que ayuda a Kiev y sanciona a Rusia, agrega la analista, que dirige el centro de análisis R. Politik.Putin ya reconoció la independencia de las regiones de Donetsk y Lugansk, poco antes de lanzar su ofensiva en Ucrania el 24 de febrero. Estas regiones ya estaban bajo control de los separatistas prorrusos desde 2014, pero su integración en Rusia supondría claramente una escalada en el conflicto en curso.Al recibir este martes las cartas credenciales de nuevos embajadores en Rusia, Putin prometió proseguir su política "soberana" y denunció la voluntad de "hegemonía" de Estados Unidos. Ello se produce poco antes del inicio este martes en Nueva York de la Asamblea general de Naciones Unidas.Bur/lpt/me/aoc/mb ------------------------------------------------------------- EEUU "nunca reconocerá" anexiones rusas de territorio ucranianoWashington, 20 Set 2022 (AFP) - Estados Unidos advirtió que "nunca reconocerá" las anexiones rusas de territorio de Ucrania, por lo cual desconocerá los resultados de los referendos para anexar zonas prorrusas de ese país."Estos referendos son una afrenta a los principios de soberanía e integridad territorial que sustentan el sistema internacional", dijo el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan."Estados Unidos nunca reconocerá los reclamos de Rusia sobre cualquier parte supuestamente anexada de Ucrania", agregó.Los territorios separatistas prorrusos de Donetsk y Lugansk, en la región del Donbás (este de Ucrania) así como las regiones de Jersón (sur) y Zaporiyia (sudeste), todos ocupados por las fuerzas de Moscú, anunciaron el llamado a referendos del 23 al 27 de septiembre para pronunciarse sobre la anexión a Moscú.Esas consultas se basan en la que confirmó la anexión por Rusia de la península ucraniana de Crimea en 2014 y que fue denunciada por la comunidad internacional.Sullivan dijo que los referendos e informes de un plan ruso para convocar más tropas a Ucrania reflejan los recientes reveses de Moscú en la guerra, con la recuperación por parte de las fuerzas ucranias de importantes porciones de territorio."Estas no son acciones propias de un país confiado. Estos no son actos de fuerza, todo lo contrario", dijo Sullivan.pmh/yow/gm ------------------------------------------------------------- OTAN considera una "escalada" referendos de anexión de zonas ucranianas a RusiaBruselas, 20 Set 2022 (AFP) - Los referendos convocados en varias regiones de Ucrania para decidir la anexión a Rusia constituyen una "escalada adicional" a la guerra, afirmó este martes el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg."Referendos falsos no tienen legitimidad y no cambian la naturaleza de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Esta es una nueva escalada en la guerra de [Vladimir] Putin", apuntó Stoltenberg en Twitter.De acuerdo con el jefe de la alianza militar occidental, "la comunidad internacional debe condenar esta flagrante violación del derecho internacional e intensificar el apoyo a Ucrania".Los territorios separatistas prorrusos de Donetsk y Lugansk -ambos en la región del Donbás, en el Este de Ucrania- así como las regiones de Jersón y Zaporiyia anunciaron la convocatoria a referendos de anexión del 23 al 27 de este mes.Ucrania respondió de inmediato y prometió "liquidar" la "amenaza" rusa."Ucrania va a solucionar la cuestión rusa. La amenaza sólo puede liquidarse por la fuerza", escribió en Telegram el jefe de la administración presidencial ucraniana, Andrii Yermak.ahg/mb