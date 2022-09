PRINCIPALES NOTICIAS

GB MONARQUÍA: Despedida con honores, Isabel II descansa en Windsor

UCRANIA RUSIA CONFLICTO: Rusia califica de "mentiras" el hallazgo de cientos de tumbas en Izium

DOMINICANA PUERTO RICO HURACÁN: Huracán Fiona deja casi 800 desplazados en "zonas de desastre" en República Dominicana

MÉXICO SISMO: Sismo de 7,7 sacude a México en aniversario de dos devastadores terremotos

-- GB MONARQUÍA

WINDSOR, Reino Unido:

Despedida con honores, Isabel II descansa en paz en su última morada

Ícono de una era, Isabel II, fallecida tras 70 años de reinado, descansa en paz, enterrada el lunes en Windsor, tras once días de sentidos homenajes por la desaparición de una figura que cierra un capítulo de la Historia británica y mundial.

Charlotte DURAND, con Anna CUENCA, Toni CERDÀ y Alfons LUNA en Londres

(GB monarquía ceremonia, Nota Central Actualización, 900 palabras - Ya transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFÍA, VIDEOGRÁFICOS

LONDRES:

Una página de la Historia en las calles de Londres: "Yo estuve ahí"

Fuera por vivir "un momento histórico", para decir "yo estuve ahí", o para estar en compañía, británicos y turistas se congregaron en gran número en las calles de Londres para seguir el funeral de Isabel II.

Por James PHEBY, Caroline TAIX, Marie GIFFARD, Alfons LUNA

(GB monarquía ceremonia política gente, Reportaje Actualización, 550 palabras - Ya transmitido)

FOTOS, VIDEO

LONDRES:

Tras la boda y coronación, un grandioso funeral para Isabel II en Westminster

Sus altos muros y bóveda gótica acogieron su boda en 1947 y su coronación seis años después. La Abadía de Westminster despidió también este lunes a la reina Isabel II: "Que Dios conceda a los vivos, la gracia; a los difuntos, el descanso".

Por Robin MILLARD y Toni CERDÀ

(GB monarquía funeral deceso, Crónica, 700 palabras - Ya transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFÍA, LIVE VIDEO

LONDRES:

Guillermo y Enrique: juntos en el funeral de la reina, todavía alejados

Los príncipes británicos Guillermo y Enrique caminaron juntos el lunes detrás del féretro de la reina Isabel II, tal y como hicieron hace 25 años con su madre, la princesa Diana, pero sin mostrar signos de reconciliacón.

Por Helen ROWE

(GB monarquía familia, Enfoque, 650 palabras - Ya transmitido)

FOTOS

LONDRES:

El funeral de Isabel II une momentáneamente a Felipe VI y Juan Carlos

Felipe VI de España, Juan Carlos I y sus esposas compartieron bancos en la Abadía de Westminster durante los funerales de Isabel II, una imagen de los cuatro que no se veía desde hacía más de dos años, cuando el monarca emérito se exilió en Abu Dabi en medio de investigaciones sobre su fortuna.

Por Alfons LUNA

(GB España ceremonia monarquía, Enfoque Actualización, 500 palabras - Ya transmitido)

FOTO, VIDEO

BELFAST, Reino Unido:

En las cuatro naciones del Reino Unido, un mismo dolor por el último adiós a Isabel II

Cientos de miles de personas en las cuatro naciones que conforman el Reino Unido -Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales- se unieron el lunes en el dolor para despedir a la reina Isabel II, su monarca más longeva.

Por Callum PATON, con Roland JACKSON en Londres

(GB Escocia IrlandaNorte Gales monarquía, Reportaje, 600 palabras - Ya transmitido)

FOTOS, VIDEO

LONDRES:

En el pub Queen Elizabeth, división de opiniones sobre la reina y los funerales

"No me importa", dice uno, mientras otro habla de "comunión". En el pub Queen Elizabeth de Londres, la división de opiniones sobre la monarquía, Isabel II, o sus funerales, muestra que no hay unanimidad en la sociedad británica.

Por Sylvain PEUCHMAURD

(monarquía gente GB ceremonia funeral, Reportaje, 550 palabras - Ya transmitido)

VIDEO

LONDRES:

Los invitados y los rechazados en el funeral de Isabel II

Cientos de dirigentes extranjeros y monarcas están invitados al funeral de Estado de la reina Isabel II el lunes en Londres, una de las mayores reuniones diplomáticas en décadas.

(GB monarquía diplomacia política gente, Recuadro, 800 palabras - Ya transmitido)

FOTOS, INFOGRAFÍA

LONDRES:

El programa del funeral de Isabel II

Los eventos meticulosamente planificados durante años para el funeral de Estado de la reina Isabel II, fallecida el 8 de septiembre a los 96 años tras siete décadas en el trono, seguirán un horario preciso este lunes en Londres.

(GB monarquía ceremonia deceso, Recuadro, 450 palabras - Ya transmitido)

LONDRES:

La Abadía de Westminster, lugar clave en la vida de Isabel II

La Abadía de Westminster, donde el lunes tiene lugar el funeral de Estado de Isabel II, fue escenario de algunos momentos claves en la vida de la reina más longeva del Reino Unido.

(GB monarquía historia patrimonio deceso gente, Cronología, 850 palabras - Ya transmitida)

FOTOS ARCHIVO

LONDRES:

El "memorial" a Jorge VI, última morada de Isabel II en Windsor

La reina Isabel II será enterrada el lunes en el poco conocido "memorial" a Jorge VI, un anexo de la denominada Capilla de San Jorge del castillo de Windsor, junto a sus padres, su hermana Margarita y su difunto marido Felipe.

Por Helen ROWE

(GB monarquía gente deceso, Recuadro, 450 palabras - Ya transmitido)

ST. JOHN'S, Antigua y Barbuda:

Movimientos republicanos cobran fuerza en el Caribe tras muerte de la reina

Una tela negra cubre el retrato de la reina Isabel II que cuelga en el Parlamento de Antigua, una señal del luto en la isla y un símbolo involuntario de un posible futuro sin la monarquía británica en el Caribe.

Por Sarah TITTERTON

(Gran Bretaña monarquía Caribe republicanismo sociedad política, Enfoque, 780 palabras - Ya transmitida)

WASHINGTON:

Antes del amanecer, un pub británico en Washington honra a la reina

El pub Queen Vic, en Washington, abrió sus puertas a las 5H30 y pronto estaba sirviendo su primer Bloody Marys y Pimm's Cup en un salón lleno de británicos nostálgicos y fanáticos estadounidenses de la familia real.

Por Ben SHEPPARD

(EEUU GB monarquía realeza, Reportaje, 500 palabras - Ya transmitido)

FOTOS

-- UCRANIA RUSIA CONFLICTO

KIEV:

Rusia califica de "mentiras" el hallazgo de cientos de tumbas en Izium

El Kremlin tachó el lunes de "mentiras" el descubrimiento de cientos de tumbas cerca de la ciudad de Izium, recientemente liberada por las fuerzas ucranianas, en una nueva negación de Moscú ante este tipo de acusaciones.

Por Ania TSOUKANOVA

(Ucrania conflicto Rusia nuclear, Nota Central Actualización, 750 palabras - Ya transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFÍA

TROITSKE, Ucrania:

Lágrimas de alivio tras reencuentro de familias ucranianas separadas por la guerra

Olga Valkova lloró muchas veces después de que las tropas invasoras rusas tomaran el pueblo ucraniano de Troitske, aislándola de su familia y de su casa de campo.

Por Dave CLARK

(Ucrania Rusia conflicto refugiados, Reportaje, 650 palabras - Ya transmitido)

VIDEO, FOTOS

KRIVYY RIH, Ucrania:

Pobreza y resiliencia en Krivyy Rih, la ciudad del presidente ucraniano

La nave central del mercado cubierto de Krivyy Rih, en el sur de Ucrania, está desangelada, pero a pesar de los misiles y el desempleo, los habitantes se muestran combativos, como el presidente Volodimir Zelenski, un hijo de la ciudad.

Por Joris FIORITI

(Rusia Ucrania conflicto sociedad política, Enfoque, 600 palabras - Ya transmitido)

FOTOS, VIDEO

KUPIANSK, Ucrania:

Kupiansk, un foco de resistencia ruso en el frente liberado ucraniano

Las fuerzas ucranianas retomaron en septiembre miles de kilómetros de la región de Járkov, en el noreste del país, pero en la ciudad de Kupiansk, dividida en dos por el río Oskil, las tropas rusas resisten.

Por Dave CLARK

(Rusia Ucrania conflicto fuerzas-armadas, Reportaje, 550 palabras - Ya transmitido)

FOTOS, VIDEO

IZIUM, Ucrania:

Lo que se sabe de las tumbas encontradas en la ciudad ucraniana de Izium

(Ucrania conflicto Rusia, Recuadro, 450 palabras - Ya transmitido)

-- DOMINICANA PUERTO RICO HURACÁN

NAGUA, República Dominicana:

Huracán Fiona deja casi 800 desplazados en "zonas de desastre" en República Dominicana

Lluvias, fuertes vientos y cerca de 800 desplazados por inundaciones y daños en viviendas deja este lunes el huracán Fiona en República Dominicana, informaron las autoridades, luego de que este fenómeno meteorológico provocara daños catastróficos en Puerto Rico.

(EEUU RDominicana PuertoRico huracán Fiona, Nota Central, 670 palabras - Ya transmitida)

INFOGRAFÍA, FOTOS, VIDEO

-- MÉXICO SISMO

MÉXICO:

Sismo de 7,7 sacude a México en aniversario de dos devastadores terremotos

Los mexicanos volvieron a ser estremecidos este lunes por una coincidencia trágica. Un sismo de magnitud 7,7, con balance de un fallecido, sacudió el centro del país justo cuando conmemoraban dos poderosos terremotos que dejaron miles de muertos en 1985 y 2017.

Por Sofía MISELEM

(México terremoto, Nota Central Actualización, 550 palabras - Ya transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFÍA

OTRAS NOTICIAS POR REGIONES

-- AMÉRICA

GUAYAQUIL, Ecuador:

Asesinan en Ecuador a fiscal que investigaba feminicidios

Un fiscal que investigaba feminicidios en Ecuador fue asesinado este lunes por pistoleros frente a la sede de la Fiscalía en el puerto de Guayaquil, informó la autoridad judicial, que reclamó a la Policía mayor seguridad para sus funcionarios.

Por Santiago PIEDRA SILVA

(criminalidad Ecuador justicia, Nota Central Actualización, 600 palabras - Ya transmitida)

NUEVA YORK:

Litio, insumos médicos, energías limpias: América Latina puede sacar provecho de la crisis global

La pandemia de covid y la guerra en Ucrania, que ha disparado la inflación y la inseguridad alimentaria, abren múltiples oportunidades en América Latina, como energías limpias y nuevas tecnologías, según un grupo de expertos reunidos este lunes por el centro de estudios Atlantic Council en Nueva York.

Por Ana FERNÁNDEZ

(EEUU Latam UE Ucrania Rusia conflicto crecimiento inflación desarrollo, Enfoque, 650 palabras - Ya transmitido)

MONTEVIDEO:

Expertos cuestionan cambio del empaquetado de cigarrillos en Uruguay

Expertos internacionales en la lucha contra el tabaquismo cuestionaron este lunes la decisión de Uruguay de flexibilizar las normas de empaquetado y etiquetado de cigarrillos bajo el argumento de combatir los productos de contrabando.

(Uruguay salud tabaco, 700 palabras, Nota - Ya transmitida)

ASUNCIÓN MITA, Guatemala:

Guatemaltecos rechazan construcción de mina oro canadiense

Los habitantes del municipio guatemalteco de Asunción Mita, fronterizo con El Salvador, rechazaron categóricamente este domingo en las urnas la operación de una minera canadiense de oro y plata, al considerar que causará contaminación.

Por Edgar CALDERÓN

(Guatemala minería medioambiente ElSalvador Canadá consulta, Nota Actualización, 550 palabras - Ya transmitida)

FOTOS, VIDEO

BRASILIA:

El intérprete de señas de Bolsonaro, un candidato "sin nombre" a diputado

Casi nadie conoce su nombre y todavía menos su voz, pero aún así el intérprete de señas Fabiano Guimarães se tornó en un rostro familiar para millones de brasileños y ahora quiere explotar su popularidad para convertirse en diputado en octubre.

Por Marcelo SILVA DE SOUSA

(elecciones Bolsonaro Brasil intérprete sordos, Semblanza, 750 palabras - Ya transmitida)

FOTOS

-- EUROPA

LA HAYA:

Irán frente al CIJ para recuperar sus activos congelados en Estados Unidos

Irán defendió su caso el lunes ante el más alto tribunal de las Naciones Unidas para recuperar cerca de 2.000 millones de dólares de activos congelados en Estados Unidos, acusado por Teherán de haber creado una "industria del juicio" contra la República Islámica.

Por Charlotte VAN OUWERKERK

(Irán EEUU diplomacia economía CIJ ONU justicia nuclear, Nota Central Actualización, 650 palabras - Ya transmitida)

ROMA:

En Italia los migrantes son necesitados pero no bienvenidos

En Italia el discurso político de desprecio contra el inmigrante ha sido explotado por la extrema derecha durante toda la campaña electoral pese a que son necesitados para el funcionamiento de la tercera economía de la zona euro.

Por Gildas LE ROUX

(Italia elecciones migración, Enfoque, 600 palabras - Ya transmitido)

FOTOS

-- ORIENTE MEDIO

TEHERÁN:

Nuevas protestas en Irán por la muerte de una joven tras ser detenida

Nuevas manifestaciones tuvieron lugar en Irán el lunes, especialmente en Teherán y Mashhad, contra la muerte de una joven detenida por la policía de la moralidad, que volvió a negar toda responsabilidad en el deceso.

Por Ahmad PARHIZI

(Irán mujeres manifestaciones policía, Nota Central, 600 palabras - Ya transmitida)

FOTOS, VIDEO

-- ASIA

KABUL:

Intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y los talibanes de Afganistán

Los talibanes entregaron este lunes a Estados Unidos un veterano de la Marina estadounidense detenido desde hace más de dos años, a cambio de la liberación de un miembro clave del régimen talibán, declaró el ministro afgano de Relaciones Exteriores.

Por Jay DESHMUKH, Abdullah HASRAT

(Afganistán EEUU presos, Nota Central, 550 palabras - Ya transmitida)

PEKÍN:

China critica las "graves" afirmaciones de Biden sobre defensa de Taiwán

China fustigó el lunes las recientes afirmaciones del presidente estadounidense, Joe Biden, según las cuales Estados Unidos defendería Taiwán en caso de intervención china, y las consideró una "grave vulneración" de las promesas diplomáticas de Washington.

Por Laurie CHEN y Ludovic EHRET

(EEUU diplomacia fuerzas-armadas China Taiwán, Nota Central, 450 palabras - Ya transmitida)

VIDEO

IZUMI, Japón:

Un muerto y decenas de heridos en Japón tras paso de tifón Nanmadol

Los niveles de alerta en Japón por el tifón Nanmadol fueron reducidos el lunes, tras los fuertes temporales que causaron al menos un muerto y decenas de heridos.

Por Atish PATEL y Yuichi YAMAZAKI

(Japón meteorología tifón, Nota Central, 600 palabras - Ya transmitida)

VIDEO, FOTOS, INFOGRAFÍA

-- ECONOMÍA

PARÍS:

¿Remedio contra inflación peor que el mal? Crítica contra bancos centrales

En Estados Unidos, el Reino Unido, la Eurozona, pero también en la mayoría de las economías emergentes, los aumentos de las tasas de interés se suceden a un ritmo frenético para frenar la inflación.

Por Ali BEKHTAOUI

(UE EEUU crecimiento economía recesión, Enfoque, 650 palabras - Ya transmitido)

INFOGRAFÍA, VIDEO

-- SOCIEDAD

SAN SEBASTIÁN, España:

Un drama familiar con Juliette Binoche entra en competencia en San Sebastián

Un día después de recibir un premio honorífico a su carrera, la actriz francesa Juliette Binoche presentó este lunes en el Festival de cine de San Sebastián el drama familiar "Le Lycéen", que competirá por la Concha de Oro.

Por Diego URDANETA

(España Francia cine festival, Nota Central Actualización, 600 palabras - Ya transmitida)

FOTOS

SAN SEBASTIÁN, España:

Una batalla por el tequila en México, a concurso en San Sebastián

La pelea de unos fabricantes tradicionales de tequila contra las grandes corporaciones que industrializaron la producción de la emblemática bebida mexicana está en el corazón de "Dos estaciones", una película presentada a concurso en el Festival de San Sebastián.

Por Diego URDANETA

(cine España México festival, Entrevista, 550 palabras - Ya transmitida)

FOTOS

-- FACT CHECKING

BUENOS AIRES:

Desinformar sobre la ONU, una estrategia política para captar la atención

Políticos y grupos ultraconservadores en varios países desinforman sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas al distorsionar su alcance y objetivos, una estrategia que usan para "ganar influencia" y llamar la atención del electorado, según expertos.

Por Ana PRIETO, Nadia NASANOVSKY

(Argentina derechos desinformación diplomacia cumbre AsambleaGeneral ONU, Enfoque, 750 palabras - Ya transmitido)

