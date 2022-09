Medel, sobre ausencia de Claudio Bravo: "Es raro que no esté"

Redacción deportes, 20 sep. Gary Medel, jugador del Bolonia italiano, indicó este lunes que le parece "raro" que el meta Claudio Bravo, del Betis, no esté en la convocatoria de la selección de Chile, pero de inmediato expresó que hay que apoyar a los porteros citados.

"Eso es decisión del cuerpo técnico. Es raro que no esté, pero nosotros no entramos en eso. Solo hay que preguntar al cuerpo técnico", señaló en conferencia de prensa celebrada en Barcelona, donde se enfrentará a Marruecos en partido amistoso.

Inmediatamente, Medel señaló que tienen que apoyar a los demás porteros chilenos para que "sigan creciendo acá".

Por otro lado, comentó que ya conocían a Eduardo 'Toto' Berizzo, nuevo técnico de la Roja, de la era de Marcelo Bielsa y precisó que para esta convocatoria, en la que Chile también se enfrentará a Qatar en Austria, no había contactado con él ni "tampoco esperaba un llamado, solamente la convocatoria, porque obviamente uno tiene que estar preparado para todo".

Aseguró que tras los primeros contactos sentía "un placer" "por la manera que trabaja y por cómo está comprometido con la selección", con lo que se mostró "muy feliz de tenerlo aquí por Chile".

Medel, cuestionado por si conocía el papel que iba a desarrollar en estos encuentros, explicó que normalmente en la selección juega como defensa central, aunque recordó que en la reciente gira asiática se manejó en la zona de contención de la medular. "Estoy a disposición de lo que erecuera el cuerpo técnico. Si juego seré feliz pero, si no, se trata de aportar de la mejor manera por el bien de la selección", expresó.

Para el exjugador entre otros equipos de Universidad Católica, Boca Juniors, Sevilla, Inter de Milán y Besiktas, el proceso de futuro de la selección pasa por adaptarse a la idea que quiere Berizzo y que este no solamente haga una mezcla entre veteranos y jóvenes, sino que cuente con los jugadores que se encuentren en mejor forma en cada momento.

Lo que tiene claro es que en la Roja "no solamente hay un líder, hay varios líderes que lo hacen de buena manera". "Estamos todos en el mismo barco y se trata de hacer las cosas bien, de darle el ejemplo a los más chicos, y obviamente también aprender de los más chicos. Todos los días se aprende algo nuevo. Todos los chicos que están acá son muy profesionales. Hay que estar comprometidos y tratar de dar lo mejor para lo que viene, que son cosas importantes para Chile", añadió.

Marcelino Núñez, mediocampista del Norwich inglés, se mostró "muy contento" de volver a estar convocado por la selección, por la exigencia que les está exigiendo Berizzo y por compartir con los componentes de la 'generación dorada' de Chile.

"Es un privilegio estar con la generación dorada, que lo ha dado todo a nuestro país. En mis sueños me inspiró mucho a conseguir cosas grandes como ellos. Verlos me ayuda mucho futbolísticamente a crecer y también eso me ayudó a adaptarme tan rápidamente al fútbol inglés", dijo Núñez, quien también tuvo palabras de agradecimiento para su anterior club, Universidad Católica, y la liga chilena. EFE

