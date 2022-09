Macron: "El imperialismo de hoy no es europeo u occidental"

Naciones Unidas, 20 sep. El presidente francés, Emmanuel Macron, exhortó este martes ante la Asamblea General de la ONU a los países que se consideran no alienados a que no sean "cómplices" de Moscú en la invasión de Ucrania y subrayó que el imperialismo contemporáneo "no es europeo u occidental".

Macron señaló, no obstante, que mantiene una vía abierta de diálogo con la Rusia de Vladímir Putin, con el que tiene previsto volver a hablar en los próximos días, sobre todo de la seguridad nuclear.

En una parte del discurso, el presidente francés se preguntó por el papel de los que se consideran como países no alienados respecto a la invasión rusa en Ucrania.

"Algunos nos hacen creer que habría por un lado el Oeste, y por otro, el resto del mundo. Me opongo a esa división", señaló el mandatario, quien pidió a los países que se dicen neutrales que salgan de esa posición para no ser cómplices del nuevo imperialismo ruso.

En su intervención, el Jefe de Estado galo criticó severamente la "agresión rusa" a Ucrania e intentó implicar a toda la comunidad internacional para su resolución.

"Haciendo la guerra, Rusia ha decidido abrir la veda a otras guerras de anexión, hoy en Europa, pero quizá en el mañana en Asia, África y América Latina", declaró.

"Lo que asistimos desde el pasado 24 de febrero -agregó- es una vuelta al imperialismo y los colonialismos y Francia lo rechaza".

El presidente francés pidió "no ceder al cinismo" que, en su opinión, hace gala Moscú cuando dice que quiere "un nuevo orden mundial sin hegemonía". "¿Cómo lo quiere hacer, invadiendo a su vecino?", se demandó el mandatario.

A pesar de las duras reprobaciones, Macron dijo asumir su "diálogo" con Putin para lograr que se ponga punto y final a una guerra que afecta a todos.

"Lo asumo y lo continuaré asumiendo, porque es así que buscaremos la paz", constató.

Para Macron, la paz "solo es posible" si "soberanamente" Ucrania quiere y Rusia acepta, "de buena fe", que la soberanía de Ucrania sea "respetada, su territorio liberado y su seguridad protegida". EFE

atc/psh