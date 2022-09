El quebradero de cabeza de la preparación física para el Mundial de Catar

Preparar un Mundial en solo una semana es el desafío de los países clasificados para el Mundial-2022 (20 de noviembre al 18 de diciembre), al que llegarán sin un 'stage' de preparación ni partidos amistosos... con el riesgo de estados de forma muy diferentes y "grandes sorpresas" en lo deportivo.

Mientras los equipos mundialistas han iniciado esta semana su última ventana internacional antes de la gran cita planetaria, el calendario atípico y ultracargado anterior al Mundial, disputado por primera vez en otoño (boreal) y no en verano, no dejará margen de error a ninguno de los 32 equipos nacionales.

Entre el último fin de semana consagrado a las ligas nacionales, el 12 y 13 de noviembre y el partido Catar-Ecuador que inaugurará el Mundial el 20 de noviembre, los jugadores tendrán apenas una semana para preparar la gran cita, frente a las habituales tres semanas de concentración antes de un gran torneo.

"Los seleccionadores van a tener que adaptarse y rezar", resume para la AFP Nicolas Dyon, preparador físico con pasado en varios clubes de la Ligue 1 como Niza, Rennes y Saint-Etienne, que considera que la forma física de los internacionales estará en manos de cada club. "Es muy problemático en términos de fisiología y rendimiento. Es lanzar una moneda al aire".

- "Lamentable" -

Los seleccionadores tratan de relativizar, destacando que todos estarán en las mismas condiciones. "El hecho de no tener la posibilidad de disputar un partido antes de la competición es lamentable, pero será lo mismo para casi todo el mundo", dijo la semana pasada el seleccionador francés Didier Deschamps.

"No cambia mi modo de trabajar, como es algo que nos condiciona a todos los entrenadores, no pierdo en energía, ¿qué tiempo tengo para trabajar? ¿tres días? Tres días, ¿una semana? Una semana, si pudiera ser un mes habría sido maravilloso, pero también entiendo que parar campeonatos de liga y dejar un tiempo para que la gente prepare a la selección, como que no toca, entonces, es el mismo tema para todos, entonces es justo", declaró por su parte Luis Enrique, seleccionador español.

Si Francia, vigente campeona del mundo, que debuta el 22 de noviembre contra Australia, no piensa disputar ningún amistoso, no es el caso de Alemania, que debutará un día después. La 'Nationalmannschaft' prevé un mini 'stage' de preparación en Omán del 14 al 18 de noviembre, con un amistoso contra la selección de ese país el 16.

La Argentina de Lionel Messi jugará ese mismo día otro amistoso contra Emiratos Árabes Unidos para afinar la puesta a punto; un día después lo hará España en Amán contra Jordania y la Portugal de Cristiano Ronaldo frente a Nigeria.

"La preparación para el Mundial es completamente diferente a la de ediciones precedentes. Tenemos menos tiempo", declaró Oliver Bierhoff, director deportivo de la selección alemana.

- Beneficio para los más pequeños -

Otras selecciones, como Catar, han obtenido que sus internacionales sean liberados antes por sus clubes para tener más tiempo de preparación, lo que promete una gran disparidad física entre una selección y otra.

"Mi opinión es que vamos a ver grandes sorpresas en el Mundial. Equipos que no se espera van a estar en gran forma", analiza Nicolas Dyon, antiguo preparador físico de la selección catarí a comienzos de los años 2000. "Vamos a un país con muchas incertezas en términos de humedad (...) ¿Cómo se van a adaptar los jugadores? Los equipos pequeños pueden aprovecharse de todo ello".

El seleccionador brasileño Tite ya explicó que estará obligado a seleccionar a los jugadores en función de su estado de forma, independientemente de su estatuto, y Deschamps opinó lo mismo cuando advirtió que solo convocará a Paul Pogba, convaleciente de una operación de rodilla, si está plenamente "apto".

"Nuestro primer partido será solo diez días después de la llegada de los jugadores a la concentración. Por lo tanto, estás en forma o no entras en la lista", advirtió Tite en la cadena de televisión Bandeirantes.

El único aspecto positivo de un Mundial en medio de la temporada deportiva en Europa será que los jugadores estarán menos cansados, sin el peso de una larga temporada en las piernas.

"Los jugadores van a estar menos fatigados, física y mentalmente", consideró Cléber Xavier, asistente de Tite, al portal Globoesporte.

"No se podrá decir que han jugado 60 partidos", confirmó Nicolas Dyon, quien no obstante advierte que la forma de los jugadores "depende de que hayan hecho una gran preparación de pretemporada".

