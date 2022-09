La UE aconseja a Colombia control a la financiación electoral y más paridad

Bogotá, 19 sep. Mayor control a la financiación de las campañas electorales y más paridad son algunas de las recomendaciones hechas a Colombia en el informe final de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE), presentado este lunes en Bogotá.

Después de ocho meses observando el proceso electoral colombiano, que incluyó las elecciones legislativas de marzo pasado y las dos vueltas presidenciales, la Misión de la UE hizo 24 recomendaciones en su informe con la intención de mejorar el sistema, documento que entregarán al Gobierno, al Congreso y a la autoridad electoral.

La misión, que por primera vez observó un proceso electoral en Colombia, deja "un balance positivo porque creemos que modestamente hemos sido muy útiles y hemos podido contribuir al buen funcionamiento de unas elecciones que, además, han tenido un resultado histórico", dijo a Efe el eurodiputado Javi López,

Entre las recomendaciones de los observadores europeos está el control de la financiación de las campañas políticas, ya que pudieron ver que "el Consejo Nacional Electoral no dispone de los recursos y mecanismos necesarios para controlar los fondos que manejan los partidos".

Además, consideran que en el caso de los cargos políticos, como alcaldes y otros de elección popular, debería "formar parte de su libertad política y del debate público del país su participación en las campañas electorales", explicó López en la rueda de prensa.

Según la Misión de la UE, la participación política que el país regula y rechaza, "a ojos de estándares internacionales (...) forma parte de la normal vida democrática de un país".

El informe también hace énfasis en la necesidad de reforzar las medidas para mejorar la paridad de mujeres en las listas electorales y considera que es un aspecto que "debe y puede transformarse, reformarse".

Algo que, no obstante, "no está exento de un necesario control y exigencia que debe hacer la Administración" es "el uso de los bienes públicos" por parte de los funcionarios "para que no hagan uso partidista", según el eurodiputado.

Otras recomendaciones son la eliminación de la inhabilitación permanente para ser candidato a los condenados por delitos dolosos, ya que es una "medida desproporcionada y contraria a los estándares internacionales", y aprobar una regulación para la publicidad institucional en medios de comunicación.

PALANCA DE ESTABILIDAD

Para la UE, en palabras de López, este mecanismo ha sido "un buen ejemplo de cómo pueden contribuir al buen funcionamiento democrático de los países" y ha sido "una palanca de estabilidad y de garantía de acompañamiento" para tener "un papel constructivo y positivo, con sugerencias y recomendaciones".

Además, en el caso colombiano, la Misión de la UE ha tenido "una excelente colaboración con todas las candidaturas políticas y con las autoridades electorales", logrando trabajar "de forma constructiva con todo el mundo".

"Una de las razones por las que tenía mucho interés para la Unión Europea estar presente (en este periodo electoral) era que en las elecciones legislativas se escogían las curules de paz, una de las piezas del acuerdo de paz" firmado en 2016 con la antigua guerrilla de las FARC, explicó López.

Estas curules de paz eran "una herramienta con la vocación de tener una representatividad de las víctimas en los procesos de decisión política del país", y desde la misión se señalaron "cosas que habían salido bien", pero también "problemas en la mecánica de la aplicación de estas curules de paz". EFE

