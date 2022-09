Clasificar a la Copa de Maestros, la meta de los colombianos Cabal y Farah

Cali (Colombia), 19 sep. La clasificación a la Copa de Maestros es la meta que se plantearon los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, razón por la cual harán una gira europea en la que buscarán la clasificación a ese torneo que este año se disputará en Turín.

"Estamos ahí en la carrera para la Copa de Maestros, el US Open nos permite acercarnos a esa meta", dijo Farah en una conferencia de prensa en Cali en referencia al abierto de EE.UU., en el que llegaron a las semifinales este mes.

En el Grand Slam, la pareja colombiana cayó con la mejor dupla del mundo, conformada por Rajeev Ram y Joe Salisbury, con parciales de 7-5, 4-6 y 7-6.

Tras realizar un buen Abierto de Australia, Cabal y Farah sellaron con una victoria 6-2 y 6-2 ante Ergi Kirkin y Cem Ilkel el domingo el triunfo 3-0 de Colombia sobre Turquía en la serie del Grupo Mundial I de la Copa Davis, con lo que el país disputará las clasificatorias de marzo.

Eso para ambos, aseguró Farah, es una motivación para afrontar lo que queda de la temporada.

Tras siete semanas de competencia que culminaron el domingo, el plan de la dupla colombiana es "tener un descanso, volver a poner el cuerpo a punto, tener unas buenas dos o tres semanas de preparación física, de tenis, para aguantar lo que es el final de año".

"Al final del año vamos a ir a Europa, todavía no hemos decidido si iremos a jugar un ATP 500, que es en Kazajistán, un poco lejos, por lo que quizás no terminemos yendo. Si no vamos, arrancaremos de nuevo la gira en Italia, en un ATP 250 en Florencia, para luego jugar otro 250 en Estocolmo o en Bélgica", expresó Farah.

Luego tienen pensado jugar el ATP 500 de Viena, que ganaron el año pasado, y finalmente el "ATP 1000 de París".

"Ojalá podamos llegar a esa cita que es más preciada para los jugadores de tenis", dijo en referencia a la Copa de Maestros.

Ante la retirada de Serena Williams y el anuncio de Roger Federer de que dejará las canchas, Cabal aseguró que "se van íconos" y que nadie quería que estos días llegaran.

"Tenía que llegar algún día, pero nadie quería que llegara pronto, la verdad. Se van dos íconos, dos grandes atletas del mundo que han sido imágenes del deporte mundial. Se van íconos, leyendas, ejemplos y la verdad es que fuimos muy afortunados de haberlos visto", expresó.

El colombiano no escatimó elogios para referirse a dos de los mejores tenistas de la historia, de quienes valoró "haber visto todo lo que lograron como deportistas porque marcan un legado impresionante en el deporte". EFE

