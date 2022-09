Oblak: "No hemos merecido la derrota"

Madrid, 18 sep. El portero esloveno del Atlético de Madrid Jan Oblak defendió que su equipo no mereció la derrota ante el Real Madrid (1-2) en el derbi del Civitas Metropolitano y aseguró que "no se debería haber sacado la segunda amarilla" a Mario Hermoso.

"El sabor es muy malo. Hemos perdido el derbi, un partido muy importante. No hemos estado tan mal. No hemos merecido la derrota, pero es el fútbol. Ellos han aprovechado lo que han tenido y nosotros no. El sabor en una derrota siempre es malo y estamos todos tristes", aseguró en Movistar+.

Señaló como clave en el triunfo madridista la fortaleza defensiva del equipo de Carlo Ancelotti. "El Madrid últimamente defiende muy bien. Las últimas temporadas está bien en defensa y tiene jugadores rápidos adelante que juegan bien a la contra. Sus medios hacen buenos pases. Lo principal es que no nos han dejado espacios y han tenido suerte de marcar los dos goles porque ha sido más fácil para ellos", analizó.

"Los noventa minutos es difícil ir hacia adelante porque los jugadores del Madrid son rápidos, juegan bien a la contra y si te abres te pueden hacer goles. Lo hemos intentado hasta el final. Hemos ido arriba y la pena es que no hemos ganado. Estoy triste por la derrota", añadió.

Por último, opinó sobre la acción en un saque de esquina de Mario Hermoso con Dani Ceballos que acabó con la expulsión del defensa rojiblanco y las opciones de levantar el partido. "He visto el vídeo. El árbitro estaba muy cerca y no sé lo que ha visto, pero yo no veo nada. Algo habrá visto él para decidir, pero creo que no se debería haber sacado la segunda amarilla".

Oblak también habló de su estado físico tras la contusión en el muslo izquierda sufrida hace dos semanas ante la Real Sociedad. Este domingo reapareció después de dos encuentros de baja. "Hemos conseguido de alguna manera que haya podido jugar hoy casi sin entrenar. Agradecimiento al cuerpo médico, fisios, recuperadores, por el trabajo que hemos hecho juntos para poder estar hoy. Seguro que la próxima semana la pierna va a estar bien. Ha pasado tiempo y por suerte ha sido sólo un golpe", dijo.

El Atlético está a ocho puntos del liderato. "Está claro que no estamos dónde queríamos estar, que estamos bastantes puntos por detrás del primero y del segundo, pero tenemos que pensar en el siguiente partido, porque la Liga es larga. No hemos empezado de la mejor manera, pero queda mucho hasta el final. Vamos a tener que aprovechar cada partido para sumar los tres puntos. Hoy ha sido un partido complicado, estamos tristes por la derrota, pero hay que levantar la cabeza", valoró.

Y remarcó que en el vestuario "hay suficiente autocrítica y exigencia". "Soy el primero que exige ganar todo. En el vestuario la autocrítica siempre está, siempre va a estar, y exigencia nunca va a faltar", añadió. EFE

