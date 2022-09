Cineasta denuncia el régimen iraní con el documental "752 Is Not A Number"

Toronto (Canadá), 18 sep. El cineasta Babak Payami, que estrenó su documental "752 Is Not A Number", sobre el derribo de un avión ucraniano en Irán, en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) dijo a Efe que la tragedia "es una historia global" provocada por el régimen de Teherán.

El documental, el primero del cineasta irano-canadiense conocido por sus filmes de ficción, fue el tercero más votado del festival de Toronto que terminó este domingo en la ciudad canadiense tras 11 días en los que se han proyectado más de 250 películas.

El documental sigue la lucha de Hamed Esmaeilion, un dentista de origen iraní asentado en Canadá que perdió a su esposa e hija en el vuelo 752 de Ukraine International Airlines (UIA), para intentar que se conozca la verdad y que el régimen iraní sea juzgado.

El avión, en el que viajaban decenas de irano-canadienses y ciudadanos iraníes residentes en Canadá, fue derribado por la Guardia Revolucionaria iraní en enero de 2020 poco después de despegar del aeropuerto de Teherán causando la muerte a sus 176 ocupantes.

Inicialmente el régimen iraní dijo que el avión sufrió una avería mecánica y sólo reconoció su implicación en el derribo cuando el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, declaró que Ottawa tenía pruebas del disparo de misiles iraníes contra la aeronave.

Hasta hoy, las autoridades iraníes han dificultado la investigación del suceso y no se sabe porque la Guardia Revolucionaria disparó dos misiles contra el vuelo 752.

En una entrevista con Efe, Payami reconoció que el filme ha sido su proyecto más personal.

"Vivo en Canadá desde hace 34 años pero mi conexión con Irán nunca ha disminuido. Mi orgullo y mi dedicación es para ese país y también mi dolor por todo lo que está pasando a ese país y su gente", dijo el realizador.

Varios voluntarios de un festival iraní que se celebra en Canadá, y del que Payami era director artístico, murieron cuando el avión fue derribado.

Payami había conocido a Esmaeilion cuando éste era también voluntario en el festival y tan pronto como supo de su tragedia se ofreció para ayudarle con los preparativos del funeral de su esposa y su hija.

Los dos establecieron una estrecha relación mientras Payami ayudaba a Esmaeilion en su búsqueda de justicia para las víctimas del vuelo de UIA.

Dos meses después del derribo, Payami le dijo a Esmaeilion que tenían que documentar su búsqueda por la verdad y justicia.

"En marzo (de 2020) le dije a Hamid que tenemos que documentar lo que te está pasando. Yo te ayudo en lo que quieras pero lo único que sé hacer son películas. Así que haré un documental sobre tu historia", explicó.

Desde el derribo del avión, la vida Esmaeilion ha estado consumida en reuniones con políticos de Canadá y del resto del mundo, funcionarios, expertos, familiares de otras víctimas del vuelo y personas que intentan aprovecharse de la tragedia para venderle supuestos documentos secretos iraníes.

Y Payami y su cámara han estado con Esmaeilion durante todo el proceso.

"Sólo hemos pasado separados tres días desde febrero de 2020 hasta febrero de 2022. Incluso cuando hacíamos viajes, íbamos juntos", señala.

"Esta no es una historia iraní. Es una historia global. El mundo está tan interconectado que lo que pasa en cualquier parte del planeta no puede ser ignorado. Tenemos esa responsabilidad porque sino, nos explotará en la cara. Como Ucrania. Como Putin", dijo.

Payami no oculta sus sentimientos hacia las autoridades iraníes, que le detuvieron en 2002 cuando realizaba su segundo film, "Silence Between Two Thoughts", en Irán.

Todo el material de su film fue confiscado por las autoridades del país y Payami se exilió en Canadá.

"Literalmente estamos lidiando con un régimen fascista. Al que hay que añadir el fervor religioso. No se puede confiar en nada de lo que dicen. En nada", concluyó el cineasta. EFE

jcr/cpy

(foto)