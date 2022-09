Prisión preventiva para cadete en caso desaparición de mujer en Ecuador

Quito, 17 sep. La Justicia ecuatoriana ordenó este sábado la prisión preventiva para una cadete en un caso que investiga la desaparición involuntaria de María Belén Bernal, quien el pasado fin de semana ingresó en la Escuela Superior de Policía, en Quito, a visitar a su esposo, que ahora está prófugo.

La Fiscalía indicó que formuló cargos contra la cadete Joselyn S. P. por presunta desaparición involuntaria.

"La Jueza aceptó el pedido fundamentado del Fiscal del caso y ordenó la prisión preventiva para la procesada", indicó la Fiscalía en Twitter.

La cadete fue detenida el viernes para investigaciones después de que desapareciera Bernal, una abogada de 34 años y madre de un niño de 13, que a la medianoche del 11 de septiembre ingresó en la Escuela de la Policía para llevar comida a su esposo, el teniente Germán Cáceres, quien cubría una guardia nocturna.

AVANZA LA BÚSQUEDA

La Fiscalía indicó este sábado que lidera cuatro líneas de búsqueda en la Escuela Superior de Policía, y detalló que el primer grupo realizará un barrido interno en las instalaciones del lugar y una revisión externa desde los edificios hasta el sitio denominado "árbol solitario".

Las otras 3 cuadrillas de búsqueda cubrirán las quebradas aledañas a la Escuela, hasta el barrio Bicentenario y las canteras de la Mitad del Mundo, indicó al señalar que en los operativos participa también personal de los Bomberos de Quito y cadetes de la Policía.

De su lado, el Ministerio del Interior apuntó que la mañana de este sábado, participaron en la búsqueda varios equipos especializados de la Policía Nacional.

El viceministro de Seguridad Interna, Freddy Ramos, junto al comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas, encabezó el operativo.

Ramos dijo que el trabajo se ejecuta de manera coordinada con la Fiscalía, "apegado a derecho y respetando el debido proceso" y destacó que se desplegaron equipos a escala nacional para capturar al esposo de Bernal, quien es el principal sospechoso de su desaparición.

De su lado, la Policía indicó que se han activado los protocolos por parte de la Interpol para dar con el paradero de Cáceres, de quien se desconoce el paradero luego de que presentó una denuncia por la supuesta desaparición de su esposa.

MADRE CLAMA POR RESPUESTAS

"Ella entró el 11 de septiembre, a las 12.00 de la noche a la Escuela Superior de Policía y hasta el sol de hoy no sale. Por favor Gobierno, entrégueme a mi hija", pidió este sábado, Elizabeth Otavalo, madre de Bernal.

Aseguró que la institución policial fue negligente en sus controles pues no revisaron el automóvil de Bernal, en el que Cáceres salió de la Escuela de Policía.

"El carro de mi hija no tiene vidrios polarizados, lo que pasa es que (por) la negligencia de la institución, no revisa", dijo este sábado a Efe la madre de la mujer, sobre la que hay un registro de ingreso a la Escuela de Policía, pero no de salida.

Esa es una "escuela de formación...yo más creo que es una escuela de deformación, porque ahí se ha permitido absolutamente todo. Ahí se ha permitido que haya fiestas, se ha permitido que tengan relaciones, ahí se ha permitido todo", opinó.

EVIDENCIAS "EN UNA FUNDA"

La prensa local ha publicado versiones de que supuestamente algunos integrantes de la Escuela de Policía escucharon gritos en los que una mujer pedía socorro, precisamente la noche en que Bernal ingresó a visitar a su esposo.

"Simplemente omitieron, no le ayudaron. Si es que ellos escucharon, no le ayudaron, ahí está el espíritu de cuerpo, un espíritu de cuerpo torpe, que solamente guarda la institucionalidad", añadió la madre que guarda las esperanzas de que Bernal "esté bien".

Añadió que hasta el momento se ha encontrado el teléfono, la cartera, la billetera y una zapatilla de su hija "en la Escuela Superior, debajo de unas gradas, escondido en una funda".

Y opinó que a Cáceres "le permitieron huir, entre la Fiscalía y la Policía Nacional negligencia total, ninguno de los dos tomó decisiones" luego de las declaraciones de Cáceres.

"Yo exigía, pero no quisieron, ninguno. Después de dar las versiones el señor Germán Cáceres, co