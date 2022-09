Plantón de mujeres en Ecuador por abogada desaparecida en escuela de Policía

Quito, 16 sep. Un grupo de mujeres realizó este viernes por segundo día consecutivo un plantón en Quito para reclamar que se encuentre a María Belén Bernal, una abogada que permanece desaparecida desde el domingo cuando fue a la Escuela de la Policía Nacional de Ecuador a visitar a su esposo, quien está prófugo.

Frente a la sede la Fiscalía Provincial de Pichincha, provincia ecuatoriana cuya capital es Quito, decenas de mujeres exigieron conocer el paradero de Bernal al haber desaparecido dentro de un recinto del Estado, y reclamaron transparencia y justicia en la investigación.

"Justicia para María Belén" y "La Policía no me cuida, me desaparece" son algunos de los carteles que las manifestantes blandieron en el quinto día de la desaparición de la abogada.

El jueves, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, confirmó que existe un registro de entrada de Bernal a la Escuela Superior de Policía en la madrugada del domingo, pero no hay evidencia de su salida, mientras que su esposo, Germán Cáceres, salió horas más tarde del recinto policial en un vehículo que no fue revisado.

Cáceres, un instructor de la Escuela de Policía, fue interrogado por un fiscal al día siguiente de la desaparición de Bernal, y desde entonces se encuentra en paradero desconocido, prófugo de la Justicia que el jueves ordenó su detención.

Esta situación ha llevado a un intercambio de acusaciones entre el Gobierno y la Fiscalía, pues el primero reprocha que el fiscal no presentó cargos contra Cáceres tras su declaración, y el segundo responde que pidieron que la Policía hiciese un seguimiento al sospechoso y le perdieron la pista.

El Ejecutivo ha ofrecido una recompensa de 20.000 dólares a quien proporcione información que facilite la captura de Cáceres.

En una rueda de prensa ofrecida este viernes, el secretario de Seguridad Pública y del Estado, Diego Ordóñez, señaló que tienen indicios que pueden apuntar a que Bernal no estaría con vida, aunque ninguna prueba que les permita afirmarlo con plena convicción.

Esto al ser preguntado por si tenían ya la seguridad de que la desaparecida murió, puesto que, en su intervención, Ordóñez indicó que han pedido a la Policía "fortalecer la búsqueda del cuerpo de la doctora Bernal", una expresión que luego aclaró que "no es la correcta".

Durante las diligencias practicadas este viernes, la Fiscalía allanó el ambiente de mujeres de la Escuela Superior de Policía, ubicada en el norte de Quito, para detener a una cadete presuntamente relacionada con la desaparición de Bernal.

Mientras, la madre de la desaparecida, Elizabeth Otavalo, continúa reclamando a las autoridades que le brinden información del avance de las investigaciones. EFE

