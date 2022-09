Gattuso: "Voy a Singapur porque Lim me lo ha pedido, pero no me gusta"

Valencia, 17 sep. El entrenador del Valencia, Gennaro Gattuso, afirmó que su viaje a Singapur se produce porque el máximo accionista Peter Lim se lo ha pedido, aunque reconoció que no le gusta porque tiene dos días de viaje.

“Voy a escuchar, a ver qué opina de mí en estos meses que llevo aquí. Voy a escuchar que dice el dueño, no me gusta, pero me toca ir. El dueño quiere hablar conmigo, es quien ha pedido la reunión y con gran respeto y humildad voy”, dijo en rueda de prensa tras el Valencia-Celta.

Además, el técnico italiano agregó que, por ejemplo, sobre el tema de las renovaciones, el club ya sabe lo que opina. “Miro jugadores, decido qué tipología me gusta… Pero no es mi dinero. Me gusta trabajar con Samuel Lino, pero me gustaría trabajar con jugadores que son propiedad del Valencia”, expresó. EFE

