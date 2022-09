Drones, vacunas anticovid y autos eléctricos en feria de tecnología iraní en Venezuela

Fabricantes de drones, de máquinas de diálisis, de autos eléctricos, de vacunas anticovid: un total de 79 compañías iraníes se presentan desde este viernes en una feria en Caracas con la intención de ingresar al mercado de Venezuela, blanco de sanciones internacionales.

Caracas, 16 Set 2022 (AFP) - Fabricantes de drones, de máquinas de diálisis, de autos eléctricos, de vacunas anticovid: un total de 79 compañías iraníes se presentan desde este viernes en una feria en Caracas con la intención de ingresar al mercado de Venezuela, blanco de sanciones internacionales."Hay que aprovechar que tenemos aquí a los jefes de las empresas más poderosas en el ramo científico, tecnológico e industrial de Irán para llegar a acuerdos", señaló el presidente venezolano Nicolás Maduro en la inauguración un día antes del evento, en el que también hay presencia de productores venezolanosIrán es uno de los principales aliados de Venezuela. Maduro visitó Teherán en junio durante una gira internacional en la que suscribió un acuerdo de cooperación energética y de defensa. Ambos países enfrentan duras sanciones de Estados Unidos."Sabemos cómo omitirlas", dijo a la AFP SM Moosavi, gerente de negocios de Barsi, fabricante de aviones no tripulados. "Puedo comprar lo que sea, donde sea y venderlo donde quiera. Hay limitaciones, pero también puertas traseras que conozco".Los drones que produce "pueden ser destinados para uso civil o gubernamental, para vigilancia, monitoreo, para levantar mapas", siguió el ejecutivo, que señaló que estos vehículos pueden ser adaptados con armas o sistemas de riego para la agricultura. "Podemos levantar una línea de producción en Venezuela, una de nuestras metas es venir para acá".Vahid Oraei, vicepresidente de Arya Teb, productora de equipos para hemodiálisis, señaló que la empresa hizo "una oferta al gobierno (venezolano) para reemplazar 1.000 máquinas en el ministerio de Salud", que ha estado en crisis por años. Dos máquinas quedarán en el país para pruebas.Decenas de personas, que incluían empleados públicos y estudiantes, acudieron desde temprano al Poliedro de Caracas, un centro de espectáculos, para ver esta exhibición, que se extiende hasta el próximo lunes y abarca desde medicinas hasta un pequeño vehículo lunar, pasando por partes de maquinaria pesada y animales como búfalos y cabras.Dos farmacéuticas promovían igualmente dos vacunas anticovid, que no están autorizadas en Venezuela."Uno de los objetivos que tenemos es proveer esta vacuna como dosis de refuerzo porque es muy segura", indicó Shayan Sheykholeslami, director de Cinna Gen, uno de los laboratorios.El auto eléctrico fue un atractivo, con visitantes preguntando detalles en un país donde esta tecnología aún no ha sido adoptada.Otros se anotaron en listas para adquirir carros iraníes a gasolina, mientras que productores agrícolas solicitaban información de tractores de la empresa binacional Veniran, que cuestan entre 17.000 y 33.000 dólares.jt/yow