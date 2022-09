Biblioteca Cervantes de Shanghái inaugura el festival inclusivo DAWA

Pekín, 17 sep. La Biblioteca Miguel de Cervantes de la ciudad oriental china de Shanghái inaugura este sábado el festival inclusivo DAWA, que ofrecerá en los próximos días espectáculos en vivo, exposiciones y proyecciones con el objetivo de fomentar el diálogo intercultural en materia de inclusión.

Las actividades, informaron los organizadores en un comunicado, tratarán de "celebrar la diversidad y la inclusión de una manera única e innovadora, con actividades que abarcan el cine, la literatura, el teatro y la danza".

El festival, denominado DAWA ("Diverse As We Are"), ofrecerá un programa con artistas de España, Colombia, Argentina y China, para "fomentar el diálogo intercultural y mostrar la labor que se viene realizando en el mundo hispano en materia de inclusión".

En el evento inaugural de este sábado tendrá lugar el evento "Danza diversa", en el que se proyectarán dos piezas de las compañías ConCuerpos (Colombia) y Danza Mobile (España) y un coloquio con las directoras, Laisvie Ochoa y Esmeralda Valderrama.

Después, el jueves 22, se entrevistará al rapero y periodista argentino Matías Fernández Burzaco, autor de "Formas propias. Diario de un cuerpo en guerra", mientras que la programación se cerrará el día 24 con la proyección de la pieza teatral española "Supernormales" y un coloquio con la dramaturga Esther F. Carrodeguas, el director Iñaki Rikarte y la productora Fefa Noia.

El festival, que tendrá una modalidad mixta con actividades presenciales y en línea, cuenta con la colaboración de cuarenta instituciones de Europa, China y otros países e instituciones, entre ellos la delegación de la Unión Europea en Pekín. EFE

