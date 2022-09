Ancelotti: "Si el Atlético lucha por todo es por Simeone"

Madrid, 17 sep. Los elogios de Carlo Ancelotti al argentino Diego Simeone marcaron la víspera del derbi madrileño, ensalzando el técnico italiano lo que ha construido el 'Cholo' desde su llegada al Atlético de Madrid para hacerle pelear "por todo", enfocando a la relación que tiene con sus jugadores como una de las claves del éxito.

"Si el Atlético lucha desde hace tiempo por todo en España es gracias al trabajo de Simeone", manifestó en rueda de prensa Ancelotti. "La conexión entre Simeone, los jugadores y el club es gran parte del éxito. Es una relación muy estrecha. Es capaz de construir una relación muy fuerte con los jugadores, que lo dan todo por el club y por su entrenador. Aunque algunos piensan que no lo es, esto es una parte importante".

La situación que vive Simeone con Antoine Griezmann y el contrato que está provocando que entre a los partidos a partir del minuto 60, no fue un tema en el que quiso entrar 'Carletto'. "El tema Griezmann es un poco extraño, no quiero entrar porque no conozco la dinámica de estas cosas, cada entrenador tiene que tomar a veces decisiones, tiene responsabilidad y Simeone lo ha hecho bien".

El Real Madrid llega al derbi con pleno de triunfos esta temporada pero sin Karim Benzema. Ancelotti confirmó su baja y no quiso dar ninguna pista de la idea que tiene en mente para sustituir al francés.

"Llegamos bien, en una buena racha y buena dinámica, motivados contra un rival fuerte. Es un partido especial, un derbi que preparamos para intentar lograr lo máximo", apuntó.

"La idea que tengo para mañana no la digo. Benzema no está para el partido, ha empezado con el trabajo individual y disfrutará de este parón para estar listo para el próximo partido.

Sí apuntó Carlo que el brasileño Rodrygo "está tomando confianza" y "aprovechando" un momento en el que está recibiendo más minutos. "Como joven tenemos que ser pacientes porque llega un momento en el que mejoran. Aprovechan la oportunidad de entrenar cada día junto a jugadores que tienen mucha más experiencia. Tener más protagonismo le ayuda a tener más confianza".

Sobre el perfil de partido que espera en el Metropolitano, Ancelotti aseguró que se verá un "buen partido de fútbol" que ve muy abierto. "Espero el partido de siempre contra el Atlético, un partido muy competido, bueno porque los equipos tenemos las individualidades muy altas. Se puede disfrutar de un buen partido de fútbol con un resultado abierto. No es nada definitivo, es un partido importante por la rivalidad. Es normal y es lo bueno del fútbol que la haya".

Recupera Ancelotti al brasileño Militao en defensa pero dejó en el aire si será desde el inicio. "Está listo para jugar porque ha entrenado bien. Puede ser que juegue o que haga una parte del partido. Es una duda que tengo porque hay más que once que puedo elegir y tengo que pensarlo bien".

Por último, bromeó el italiano sobre el balance de goles en su equipo esta temporada, con seis a favor y cinco en contra en las primeras partes y 16 a favor y ninguno en contra en las segundas. "Tenemos una estrategia del cansancio, que dejamos creer que estamos cansados y en la segunda parte aprovechamos". EFE

