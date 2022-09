Alguacil: "Oyarzabal aún no ha hecho un entrenamiento completo con el equipo"

San Sebastián, 17 sep.. El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, no se mostró muy optimista con la posibilidad de que Mikel Oyarzabal, todavía de baja, pueda llegar al mundial de Qatar, una opción que dejó abierta el seleccionador Luis Enrique.

"No sé con qué motivación ha lanzado ese mensaje 'Lucho'. Seguramente sería para darle ánimo, pero la realidad es que no tiene lógica porque Mikel todavía no ha realizado entrenamiento alguno con el equipo. Imaginad lo lejos que está y además es una lesión que obliga a ser muy precavido", sentenció Alguacil en comparecencia de prensa previa al partido de Liga ante el Espanyol.

Confía en poder brindar la primera victoria en casa en la liga a su afición ante el equipo catalán y aseguró que de conseguirlo habría logrado "un inicio de temporada fantástico'.

"Sin duda sería un principio de liga muy bueno teniendo en cuenta que de los partidos que hemos jugado dos han sido ante rivales como Barcelona y Atlético de Madrid y el Manchester United en Europa", recordó en la conferencia de prensa previa el preparador oriotarra.Ensalzó a su próximo rival, un Espanyol que tiene un gran equipo a pesar de las bajas y que, advirtió, "cuenta con jugadores de gran calidad como Darder, Expósito Joselu... saben jugar muy bien por dentro, también por fuera y luego arriba tienen mucho nivel".

Todavía con algunas críticas tras la mala imagen que dejó en Europa ante el Omonia de Chipre Alguacil abogó por "matar los partidos cuando tenemos ocasiones para ello", algo que no ha conseguido su equipo en todos los encuentros disputados porque, según el preparador de la Real, ni se te ocurra entonces estaríamos hablando de otra cosa.

"Creo que todos estamos de acuerdo que en la mayoría de los partidos vamos siempre a dominar el encuentro. Todos vieron el partido del Real Madrid contra un Leipzig que tuvo cuatro ocasiones muy claras y sin embargo perdió con dos oportunidades que no eran tan claras y que terminó encajando, porque esto va de meter goles".

Reconoció que la carga de partidos al doblar Liga española con la Liga Europa le pasa factura también a la plantilla y no quiso adelantar su apuesta en el once inicial ante el Espanyol, ya que tiene que "esperar a ver cómo responden algunos jugadores al cansancio acumulado y también a los golpes".