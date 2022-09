Los demócratas siguen recuperando terreno de cara a noviembre, según sondeo

Nueva York, 16 sep. Los demócratas siguen recuperando terreno de cara a las elecciones que Estados Unidos celebrará en noviembre, según un sondeo publicado hoy por The New York Times, que señala que el partido de Joe Biden se están viendo beneficiado por las bajadas de los precios de la gasolina y por sus recientes éxitos legislativos, así como or la atención en torno al aborto y al expresidente Donald Trump.

La encuesta elaborada por el periódico y el Siena College apunta que el 46 % de los votantes registrados planea apoyar al partido demócrata al Congreso en su distrito, frente un 44 % que prefieren al republicano.

Los resultados son muy parecidos a los que un sondeo similar halló en julio, cuando los demócratas tenían una ventaja de un punto porcentual, pero la opinión pública parece ahora bastante más satisfecha con la situación actual.

El número de estadounidenses que aprueba la gestión de Biden sigue siendo relativamente bajo (42 %), pero entre los votantes demócratas y los independientes el porcentaje de quienes creen que el país va en la buena dirección ha aumentado con fuerza con respecto a julio.

Ahora, la mitad de los demócratas consultados ve con optimismo la coyuntura, frente a un 27 % en la anterior encuesta de The New York Times y el Siena College, mientras que entre los independientes el porcentaje ha pasado del 9 al 27 %.

Entre los republicanos, esa proporción se mantiene sin cambios, con sólo un 5 % que creen que EE.UU. va por la buena dirección.

El Times apunta a las recientes bajadas de los precios de los combustibles como una de las claves, unida a la aprobación en el Congreso de varias leyes importantes que se les habían atragantado a los demócratas.

A la vez, ayudan al partido de Biden dos cuestiones fuera de su control: el rechazo a la decisión del Tribunal Supremo de derogar el derecho al aborto y la vuelta de Trump a los titulares en medio de sus nuevos problemas con la Justicia y su participación en la campaña electoral.

En un hipotético enfrentamiento en las presidenciales de 2024, Biden aventaja a Trump en tres puntos, 45 % frente a 42 %, según la encuesta.

Se trata de una diferencia muy parecida a la que los votantes expresan de cara a los comicios legislativos y que está dentro del margen de error del sondeo.

Entre los votantes que dan mayor importancia a los asuntos sociales, los demócratas se imponen con muchísima claridad, pero el electorado sigue confiando más en los republicanos en cuestiones económicas, que pueden pesar mucho en los próximos comicios.

El Partido Republicano aspira a recuperar en noviembre el control del legislativo, algo que prácticamente se daba por hecho al comienzo del verano por los malos números de los demócratas, pero que ahora comienza a estar en duda. EFE

