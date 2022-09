Israel critica a Chile por demorar credenciales embajador

SANTIAGO (AP) — El gobierno chileno quedó envuelto en una disputa diplomática el viernes después de que el presidente Gabriel Boric suspendió la aceptación de las credenciales del nuevo embajador israelí debido al aumento de la actividad militar en Cisjordania.

“Israel ve con severidad el desconcertante y sin precedentes comportamiento de Chile. Esto perjudica gravemente las relaciones entre los dos países", escribió el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel en Twitter.

El embajador israelí Gil Artzyeli acudió el jueves a la sede de gobierno en Santiago para presentar sus cartas credenciales al presidente Boric junto con otros diplomáticos, que sí pudieron cumplir con la formalidad.

Artzyeli “ya estaba en el lugar esperando pasar al salón cuando la ministra de Relaciones Exteriores se acercó y le dijo que debido a un incidente que se había producido en Israel o en la Autoridad Palestina con la muerte de un joven adolescente de 17 años en un operativo del ejercito israelí el presidente había decidido en ese contexto posponer la entrega de las cartas credenciales”, dijo a The Associated Press un funcionario diplomático con conocimiento cercano del incidente que no estaba autorizado a hablar oficialmente.

Aún no se ha programado una fecha para la entrega de las credenciales, agregó.

Las fuerzas israelíes dispararon y mataron a Odai Salah en la Cisjordania ocupada el jueves, según funcionarios palestinos. El ejército israelí dijo que abrió fuego contra sospechosos que arrojaron explosivos a las tropas que patrullaban la ciudad natal de dos palestinos que habían matado a un oficial israelí en un tiroteo el miércoles.

"El embajador de Chile en Israel ha sido convocado... este domingo para una conversación de reprimenda”, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel en Twitter.

Luego de que el incidente generara polémica dentro de Chile, Artzyeli fue citado a la cancillería el jueves por la tarde.

“Han pedido una disculpa a mi persona y al Estado de Israel repetidas veces”, dijo Artzyeli a periodistas después de una reunión con la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Ximena Fuentes. “Para mí fue un incidente no muy cómodo... pero siendo un israelí y un judío, mi pueblo ha pasado peores cosas en los últimos 4.000 años y vamos a superar este incidente de esta mañana, para el bien de Chile y para el bien de Israel y de nuestras relaciones bilaterales”.

En Chile un grupo de 21 legisladores criticó a Boric por lo que consideraron un “desaire sin precedentes”.

“El presidente Boric boicotea las relaciones bilaterales, improvisando una decisión en el momento en que el embajador” esperaba presentar sus credenciales junto a otros diplomáticos, que sí cumplieron con el trámite, dijeron el viernes en una carta los legisladores que forman parte de un grupo interparlamentario chileno-israelí. “Situaciones como éstas demuestran un profundo desprecio por la amistad de más de 70 años entre Chile e Israel”.

Boric, de tendencia izquierdista, se ha pronunciado con frecuencia en contra de Israel y sus operaciones militares. En una entrevista televisiva el año pasado se le preguntó si mantenía su opinión anterior de que Israel es un Estado “genocida y asesino”. “Lo mantengo”, respondió.

En 2019 la comunidad judía de Chile le envió a Boric un tarro de miel para celebrar el Año Nuevo judío. Boric respondió en Twitter: “Aprecio el gesto, pero podrían comenzar pidiendo a Israel que devuelva el territorio palestino ocupado ilegalmente”.

Varios legisladores de la oposición también criticaron de forma independiente a Boric por la medida.