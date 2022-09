Argentina recuerda en las calles el terror de la "Noche de los Lápices"

Buenos Aires, 16 sep. Cientos de personas marcharon este viernes por las calles de Buenos Aires para recordar el aniversario número 46 de la "Noche de los Lápices", como se conoce al episodio en que la dictadura cívico-militar (1976-1983) secuestró y torturó a una decena de alumnos de secundaria, de los que solo cuatro sobrevivieron.

Bajo la consigna "Los estudiantes ya dijimos Nunca Más", un nutrido grupo de militantes políticos, sociales y estudiantiles cruzaron este viernes las principales avenidas de la capital con pancartas que pedían "memoria, verdad y justicia" para los desaparecidos en la época del terrorismo de Estado.

La movilización, que partió desde la plaza del Congreso, terminó su recorrido en Plaza de Mayo, uno de los principales símbolos de protesta contra la última dictadura.

Esta jornada de manifestaciones también se replicó en La Plata (provincia de Buenos Aires), ciudad en la que desaparecieron esos diez alumnos y que hoy, 46 años después, fue escenario de una enorme marcha convocada por la Unión de Estudiantes Secundarios.

Asimismo, la Secretaría de Derechos Humanos, organismo dependiente del Ministerio nacional de Justicia, aprovechó este aniversario para organizar un acto de homenaje a los desaparecidos en la Noche de los Lápices.

El encuentro reunió a decenas de jóvenes con figuras referentes en la lucha por los derechos humanos, como Vera Jarach, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y Buscarita Roa, de Abuelas de Plaza de Mayo.

"Necesitamos Justicia. No puede haber dos varas (...). Las Madres no fuimos al principio heroínas, no, al principio era una cosa visceral, necesitábamos saber dónde estaban nuestros hijos y salvarlos", puntualizó Jarach.

LA "NOCHE DE LOS LÁPICES"

En la noche del 16 de septiembre, pero también en fechas sucesivas, la Policía de la provincia de Buenos Aires ordenó el secuestro de un grupo de jóvenes estudiantes, la mayoría de ellos vinculados con la Unión de Estudiantes Secundarios y la Juventud Guevarista.

De aquellos estudiantes, seis continúan desaparecidos: Claudia Falcone (16 años), Francisco López Muntaner (16), María Clara Ciocchini (18), Horacio Ungaro (17), Daniel Racero (18) y Claudio de Acha (18).

Gustavo Calotti, Emilce Moler, Patricia Miranda y Pablo Díaz fueron los únicos supervivientes.

La Noche de los Lápices constituyó uno de los episodios más cruentos de la última dictadura cívico-militar, régimen que provocó la desaparición de unas 30.000 personas entre militantes políticos y sociales, sindicalistas, estudiantes y artistas, según estimaciones de los organismos de derechos humanos.