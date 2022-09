Aleix Espargaró: "Ha sido un día extraño para mí, con dos caídas"

Alcañiz (Teruel), 16 sep. El español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) ha reconocido que para él la primera jornada del Gran Premio de Motorland Aragón ha sido "un día extraño, con dos caídas" y que no recuerda "la última vez" le sucedió algo similar.

"Recuerdo al mejor Marc -se refiere a Marc Márquez-, cuando ganó diez carreras seguidas creo que fue, se caía un montón en entrenamientos y por eso es importante entender el límite. Quiero ganar otra vez, quiero ir al límite, y por eso hay que entenderlo, pero hoy no lo he entendido muy bien y espero poder entenderlo mañana mejor", lamentó Espargaró.

"Al menos sé dónde me he caído y la verdad es que aparte de en la curva catorce, en la segunda hay como distintos tipos de pista y la moto se ha partido en dos, el chasis y el basculante se han destrozado y me he caído realmente despacio, así que espero no volver a caerme ahí", reconoció el piloto de Aprilia.

"Tengo la sensación de que con los neumáticos que ha traído Michelin hemos ido despacio. Este año nos han traído un neumático bastante más blando y he hecho 47.5 el primero, no es un tiempo muy rápido, así que yo tengo la sensación y los pilotos de MotoGP tienen la sensación de que la adherencia es baja y, menos yo, hemos ido todos con un poco de cautela, por lo que la sensación es esa, que la adherencia del asfalto es realmente muy baja", explica Aleix Espargaró.

"Me ha gustado liderar el primer entrenamiento, que no tiene mucho más, pero después de tanto tiempo me ha gustado volver a verme competitivo y con el neumático de carrera, cuando me he caído, venía para hacer 47.5 esa vuelta, que hubiera estado primero también, la velocidad la tengo y ahora lo que hay que hacer es ajustar un poco los límites", insiste el piloto de Aprilia.

"Tengo que entender los límites, pero lo importante es no hacer más errores. Me he caído dos veces y eso te quita confianza, he partido una moto por la mitad y eso no es bueno en ninguno de los casos, aunque sea una moto, pero no es bueno jamás. Hay que ir con cautela y entender la pista, aunque creo que va a mejorar mucho mañana, pero la velocidad la tengo, después de Misano y Austria me vuelvo a sentir rápido", asegura.

En cuanto a la reaparición de Marc Márquez, y antes incluso de que le preguntaran por ello, en tono jocoso y sonriendo Aleix Espargaró indicó: "Va, venga, preguntarme por Marc, queréis que empiece yo el directo, venga lo empiezo. Ha sido un lujo verle, estaba seguro que en este circuito después de todo iría rápido y así ha sido; ha ido muy rápido y además he hecho unas vueltas con él al inicio del FP1 y le he visto fluido conduciendo, así que genial que esté de vuelta".

"Es broma, entiendo perfectamente que se pregunte por Marc, si os pasáis tres carreras preguntando... no, pero sí en su vuelta después de Mugello. Un tío que le han operado cuatro veces, que ha ganado 25 campeonatos, que en Aragón ha ganado seis veces...., pues es normal y lo entiendo perfectamente. Es español como yo y se entiende perfectamente", explicó Aleix Espargaró, sobre las preguntas al regreso de Márquez. EFE

