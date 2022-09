Las características de los nuevos iPhone y otros clics tecnológicos

Bogotá, 15 sep. Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.

1. Lo "nuevo, nuevo" del iPhone 14

La semana pasada les decíamos que el iPhone 14 no es nuevo solamente por tener el "14" en la caja sino porque realmente tiene aspectos novedosos.

Los nuevos dispositivos de Apple se deshacen de la tradicional muesca e incorporan una "isla dinámica" que hace las veces de un pequeño menú.

De verdad que esto de la "isla dinámica" es bien atractivo ya que incorpora animaciones que se complementan muy bien con el resto de la interfaz. Además, la "isla" libera espacio de la pantalla.

La incorporación del chip A16 Bionic es otro de los aspectos a resaltar, ya que les da la mayor potencia disponible y un mayor rendimiento tanto a los 14 Pro como a los Pro Max.

¿Ya ven que estos iPhone 14 sí son "nuevos, nuevos"?

2. Microsoft lanza un "warning" muy serio

No es broma: Microsoft está viendo que se ha aumentado de forma dramática el "ransomware" o "secuestro de datos" como servicio.

En el "ransomware" como servicio se da una especie de asociación ilícita ya que el productor de un software maligno se une con "cibermalandros" para atacar estructuras vulnerables de cualquier clase de organización, preferiblemente financieras o gubernamentales.

Pues Microsoft asegura que el incremento de este tipo de "ransomware" ha reducido drásticamente las barreras de entrada a los cacos digitales, al rebajar muy notablemente el nivel de conocimientos que necesitan los criminales.

Microsoft invita a darle una ojeadita a la "dark web", ya que allí puede que esté la lista de credenciales digitales robadas que utilizan los "ciberladrones".

Habría que seguir el consejo.

3. Moda con CGI en Nueva York

Poco hablamos de moda por aquí, pero esto es más que interesante. No, no les vamos a hablar de la insufrible Miranda Priestly (Meryl Streep) con sus abnegadas asistentes Andrea Sachs (Anne Hathaway) y Emily Charlton (Emily Blunt) en "The Devil Wears Prada" (2006), pero sí de una "tecnomodista" llamada Maisie Schloss.

Con su marca Maisie Wilen, Schloss está revolucionando la moda con un concepto en el que mezcla colores atrevidos con imágenes generadas por computador (CGI) e inspiradas en el nuevo croma digital del cine.

En el marco de la Semana de la Moda de Nueva York, Schloss convocó a un desfile y deleitó a un grupo de Generación Z con una pasarela que mezclaba la estética de la serie "Euphoria", el estilo de los 2000 y la cultura de internet.

A Schloss con Maisie Wilen ya se les califica como pioneros en la moda para el metaverso.

¡Bienvenidos a una nueva dimensión!

4. Un Twitter al desnudo

Completamente desnudo quedó Twitter tras el testimonio del exjefe de Seguridad Peiter Zatko al decir que la red es incapaz de proteger los datos de sus usuarios.

Demasiados trabajadores tienen acceso a esa información y no se rastrea adecuadamente la posible infiltración de agentes extranjeros.

Ante el Senado de EE.UU., Zatko dijo que "los fallos de seguridad de Twitter amenazan la seguridad nacional, comprometen la privacidad y la seguridad de los usuarios y, en ocasiones, amenazan el futuro de la empresa".

También dijo haber avisado en reiteradas ocasiones a la dirección sobre los problemas de ciberseguridad, pero la compañía "rechazó hacer los cambios necesarios para crear una plataforma más segura".

Según este exempleado de Twitter, la empresa "desconoce cuánta información tiene, dónde la tiene y de dónde viene, por lo que no puede protegerla".

Desde Twitter ya manifestaron que las revelaciones de Zatko son parte de una "falsa narrativa" contra la empresa y que están plagadas de "inconsistencias e imprecisiones".

¿Quién tendrá la razón?

5. El pajarito azul sigue picoteando a Elon Musk

El otro frente abierto de Twitter es la polémica compra por parte de Elon Musk, y el nuevo capítulo de este novelón dice que la junta directiva de la red social aprobó la oferta de 44.000 millones de dólares hecha por el magnate.

En resumidas cuentas, le están diciendo a Musk que pase la tarjeta por el datáfono y que se olvide de los líos judiciales.

Pero Musk ya no quiere saber nada del trato, respaldándose en el argumento de que el porcentaje de cuentas falsas o bots de la red social es mayor de lo que se le informó (véase arriba).

Las acciones de Twitter han estado cotizando muy por debajo de los 54,20 dólares desde que Musk tuiteó en mayo que el acuerdo de compra estaba "en suspenso".

Irremediablemente se verán en tribunales. Veremos la película en dos años. ¿Quién interpretará a Elon Musk?

6. Un buscador 100 % peruano

El norte global ha llevado la delantera en cuanto a desarrollos tecnológicos, pero desde el sur global se están haciendo cosas muy interesantes y de avanzada.

Un ejemplo es Héctor Díaz, un estudiante peruano de 19 años que desarrolló Konlap, un buscador web para encontrar información en 109 idiomas.

Por esta creación, Microsoft lo premió con 150.000 dólares a través de su división Microsoft For Startups.

Además, tras su lanzamiento, Konlap obtuvo el financiamiento de Emergent Ventures.

Díaz, beneficiario del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), dijo que "los buscadores son una herramienta clave para que las personas accedan a información no solo en inglés, sino también en otros idiomas".

¡Felicitaciones a Héctor y un brindis por el ingenio latinoamericano!

7. ¡Queremos Tekken 8 yaaaaaaaaa!

La mente del fanático es así: una vez que un juego se les mete en la cabeza ya no hay nadie que se los saque. Es el caso de la saga "Tekken", de Bandai Namco, que ya anunció su octava entrega y que estará en Xbox Game Pass.

Según SomosXbox.com, todavía no hay fecha definida para el "aterrizaje" de "Tekken 8" a la plataforma de Microsoft, pero desde ya están esperando.

Pero... tell me cuándo, cuándo, cuááááááándo!!!!!

Luis Alejandro Amaya E.