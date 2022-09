La UE recibe respuesta británica por expediente sobre protocolo irlandés

Bruselas, 15 sep. La Comisión Europea (CE) ha recibido del Gobierno del Reino Unido la respuesta requerida tras haber impulsado procedimientos de infracción contra ese país en relación con la implementación del protocolo incluido en el acuerdo del Brexit para evitar la aparición de una frontera física entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte.

“Puedo confirmar que hemos recibido la respuesta del Reino Unido. Ahora analizaremos la respuesta antes de decidir sobre los próximos pasos”, indicó durante la rueda de prensa diaria de la CE el portavoz Daniel Ferrie.

Desde la puesta en marcha de los procedimientos de infracción, Londres tenía dos meses para responder a Bruselas.

El pasado 22 de julio, la Comisión inició cuatro nuevos procedimientos de infracción contra el Reino Unido por incumplir partes "significativas" del protocolo irlandés.

Bruselas dio ese paso después de que el 15 de junio reactivara ya un proceso sancionador contra el Reino Unido -que había sido paralizado para dejar espacio a la negociación-, y pusiera en marcha dos expedientes más después de que el Gobierno británico impulsara una ley para modificar unilateralmente lo pactado para Irlanda del Norte en el acuerdo de salida de la Unión Europea.

El Gobierno británico tenía entonces dos meses para responder a Bruselas.

Si a la Comisión Europea no le satisface la contestación de Londres, puede seguir avanzando en los procedimientos de infracción que, en última instancia, pueden terminar con el Reino Unido ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Los procedimientos hacen referencia a que Londres no ha cumplido los requisitos aduaneros aplicables, los requisitos de supervisión y los controles de riesgo sobre el movimiento de mercancías de Irlanda del Norte a Gran Bretaña, no ha comunicado la transposición de legislación europea sobre impuestos especiales o no ha implementado las normas de la UE sobre el IVA para el comercio electrónico. EFE

