La italiana Meloni choca con su aliado Salvini por la crisis energética

Por Crispian Balmer

ROMA, 15 sep (Reuters) - Las tensiones entre Giorgia Meloni, favorita para convertirse en la próxima primera ministra de Italia tras las elecciones de este mes, y su aliado Matteo Salvini, líder de la derechista Liga, han salido a la superficie 10 días antes de la votación.

Los pronósticos apuntan a que el grupo nacionalista Hermanos de Italia de Meloni superaría a la Liga de Salvini en las elecciones del 25 de septiembre y se convertiría en el mayor partido del país, asegurando la victoria de su alianza conservadora, que también incluye a Forza Italia.

Sin embargo, las fricciones entre ambos se han hecho cada vez más evidentes, especialmente sobre cómo responder a la crisis energética, con Meloni rechazando los llamamientos de Salvini a un gasto gubernamental masivo para ayudar a la gente a pagar sus facturas de servicios públicos.

"Me sorprende que a veces parezca más polémico conmigo que con sus opositores", dijo Meloni a La7 TV a última hora del miércoles.

Sin embargo, Salvini mantuvo la presión el jueves, repitiendo que era vital que el gobierno asumiera 30.000 millones de euros (30.000 millones de dólares) más de deuda para ayudar a los hogares y las empresas afectadas por el reciente aumento récord de los precios del gas y la electricidad.

"Me sorprende que algunos dirigentes de partidos (...) digan 'No, seamos prudentes, esperemos'", dijo a Canale 5 TV. "No es que sea caprichoso (...) Corremos el riesgo de que se produzca un borrón y cuenta nueva como el del COVID".

Meloni afirma que Italia, que tiene la segunda deuda pública más alta de la zona euro, tiene que ser prudente a la hora de pedir más préstamos y ha sugerido que la crisis energética ha sido provocada por la especulación del mercado y podría pasar rápidamente.

"Es una deuda que estaríamos poniendo sobre los hombros de nuestros hijos, regalándosela a los grandes especuladores", dijo.

Salvini rechazó la sugerencia de que estaba siendo irresponsable. "El problema para los niños es si su madre y su padre pierden el trabajo y no traen ningún sueldo a casa (...) En ese caso, los niños no comen por la noche".

Meloni se está disparando en las encuestas, y se espera que su partido obtenga al menos el 25% de los votos este mes, frente a solo el 4,3% en las últimas elecciones nacionales de 2018. Por el contrario, Salvini está luchando por su supervivencia política.

La Liga ganó el 17,4% en 2018, una cifra que saltó al 34,3% en las elecciones al Parlamento Europeo en 2019. Pero una serie de errores han hecho que la popularidad de Salvini caiga en picado y, antes de la entrada en vigor una veda a las encuestas la semana pasada, la Liga se veía en el 12%.

Una fuente política dijo que las encuestas internas del partido sugerían que el resultado podría caer por debajo del 10%, con los votantes cada vez más atraídos por Meloni, que ganó credibilidad como una política directa cuando, a diferencia de Salvini, se negó a unirse al gobierno de unidad del primer ministro Mario Draghi.

Giulio Tremonti, exministro de Economía y candidato a las elecciones de los Hermanos de Italia, predijo que las tensiones se relajarán si, como se espera, la derecha gana el poder este mes.

"La derrota divide, la victoria une", dijo a la radio RAI.

(1 dólar = 1,0007 euros) (Reporte de Crispian Balmer; Editado en Español por Ricardo Figueroa)