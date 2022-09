Jueves, 15 de septiembre de 2022

Londres.- La capilla ardiente de la reina Isabel se abre al público en Westminster Hall para que los ciudadanos den su último adiós a la monarca.

Berlín.- El ministro alemán de Economía y Protección del Clima, Robert Habeck, comparece ante los medios tras la reunión ministerial sobre comercio del G7 en las afueras de Berlín.

Berlín.- El canciller Olaf Scholz se reúne con las cúpulas de los sindicatos alemanes.

Seúl.- El presidente del Legislativo chino, Li Zhanshu, inicia un viaje de tres días a Corea del Sur.

Londres.- La casa de subastas Christiés saca remate 35 lotes de articulos relacionados con las películas de James Bond.

Nueva York (EE.UU.).- La orquesta del Teatro Real español da un concierto en el mítico Carnegie Hall.

Nueva York (EE.UU.).- El Museo Metropolitano revela el proyecto artístico que ocupará su fachada los próximos meses.

San Juan.- La cineasta puertorriqueña Ana María García presenta el documental "I'm not sorry for what I did", historia de Rafael Cancel Miranda, uno de varios nacionalistas que atacaron el Congreso de Estados Unidos en 1954.

Santo Domingo.- Rueda de Prensa para anunciar que República Dominicana será sede del Primer Congreso Iberoamericano contra el Burnout, organizado por Vacation Is a Human Right Foundation (VIAHR).

Montevideo - Paro general anunciado por la central sindical uruguaya PIT-CNT.

San Salvador - Se prevé que cientos de salvadoreños salgan a protestar en las calles contra el Gobierno de Nayib Bukele.

Managua.- Nicaragua conmemora el aniversario 166 de la histórica batalla de San Jacinto.

