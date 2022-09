Jueves, 15 de septiembre de 2022 (11.00 GMT)

UCRANIA GUERRA UE

Von der Leyen visita por tercera vez Ucrania para tratar su adhesión a la UE

Leópolis (Ucrania). La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llegó este jueves a la capital de Ucrania para tratar con las autoridades ucranianas la ayuda de la Unión Europea (UE) y la forma de avanzar en su proceso de adhesión a los Veintisiete. “En Kiev, para mi tercera visita desde el comienzo de la guerra de Rusia. Mucho ha cambiado. Ucrania es ahora candidata a la UE”, publicó Von der Leyen en Twitter.

UCRANIA GUERRA

Zelenski tiene un accidente de coche sin sufrir heridas graves

Leópolis (Ucrania). El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se vio envuelto la pasada noche en un accidente de circulación en Kiev en el que, tras ser atendido por un equipo médico, se comprobo que no había resultado "gravemente herido", informó este jueves su portavoz de prensa, Sergii Nykyforod, en su cuenta de Facebook. El funcionario no explicó, no obstante, qué tipo de lesiones pudo sufrir el mandatario, que fue atendido en el lugar de la colisión precisamente por miembros del equipo médico que viajan con él habitualmente.

R.UNIDO MONARQUÍA

Miles de personas dan su último adiós a Isabel II en Westminster

Londres. Miles de británicos pasan este jueves por la capilla ardiente instalada en el palacio de Westminster de Londres para dar su último adiós a Isabel II, la que ha sido su reina durante las últimas siete décadas. Se esperan colas kilométricas para acceder a la sede de las cámaras parlamentarias del Reino Unido, donde los restos de la soberana, fallecida el pasado jueves con 96 años, reposarán hasta el próximo lunes, cuando se oficiará su funeral de Estado.

ARMENIA AZERBAIYÁN

Armenia anuncia alto el fuego con Azerbaiyán tras 2 días de choques armados

Moscú. Armenia anunció hoy un alto el fuego con Azerbaiyán tras dos días de choques armados en la frontera común y más de 150 militares muertos en ambos Ejércitos, según el secretario del Consejo de Seguridad armenio, Armén Grigorián. Así lo dijo en una intervención en directo en la televisión pública armenia, en la que explicó que, gracias a la comunidad internacional, se pudo acordar un cese al fuego. "Esperemos que Azerbaiyán lo cumpla", señaló, según el medio News.am.

PAPA KAZAJISTÁN

Francisco advierte del nefasto efecto dominó que pueden tener las guerras

Nursultán. El papa Francisco advirtió del nefasto "efecto dominó" que pueden desencadenar las guerras y pidió a los líderes mundiales que se comprometan "a favor de la paz y no de las armas", en su último discurso en Kazajistán para la clausura del Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales al que asistió durante su visita de tres días al país. El papa leyó su discurso tras la aprobación de la Declaración Final de este congreso firmada por él y por la mayoría de los 80 representantes de las delegaciones presentes, procedentes de 50 países, en el congreso interreligioso que se celebra en Nursultán cada tres años.

EEUU TAIWÁN

EEUU se prepara para ampliar su ayuda militar a Taiwán pese al rechazo chino

Washington. Un comité del Senado de Estados Unidos aprobó este miércoles el proyecto de Ley de Política sobre Taiwán, que amplía considerablemente la ayuda militar que el país norteamericano presta a Taiwán, en un momento de gran tensión con China sobre la soberanía de la isla. Por 17 votos a favor y sólo 5 en contra, el comité sacó adelante la medida, que ahora se trasladará al pleno y, de ser aprobada, aumentaría en miles de millones de dólares las ayudas que EE.UU. envía a Taiwán en materia de seguridad, entre otras cosas.

CRISIS MIGRATORIA MÉXICO

Hallan a 121 migrantes abandonados en un camión en el norte de México

Monterrey (México). Miembros de la Guardia Nacional (GN) mexicana hallaron este miércoles a 121 migrantes abandonados en condiciones de hacinamiento en un camión en Nuevo León, estado del norte del país fronterizo con Texas.Una denuncia ciudadana sobre la presencia de una unidad mal estacionada sobre la carretera Matehuala-Saltillo permitió la localización de los migrantes, originarios de Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Cuba, de acuerdo con la Guardia Nacional.

ARGENTINA ATENTADO

La Policía detiene a un cuarto sospechoso por el ataque a Cristina Fernández

Buenos Aires. La Policía detuvo a un hombre por el atentado frustrado a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, con lo que ya son cuatro los arrestados por el ataque del pasado 1 de septiembre, confirmaron a Efe fuentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Se trata de Gabriel Nicolás Carrizo, presentado en medios locales como el jefe de la "banda de los copitos", grupo de vendedores de algodones de azúcar que se colocaba en los alrededores de la vivienda de Fernández.

COLOMBIA PAZ

Petro pone en marcha diálogos regionales para buscar la paz total en Colombia

Bogotá. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que pondrá en marcha los diálogos regionales vinculantes, uno de los mecanismos con los que formulará el Plan Nacional de Desarrollo que tiene como objetivo la "paz total" en el país. "Transformar Colombia en un país de paz total no es una tarea exclusiva del Gobierno ni de unos pocos. La paz total es una tarea de todos y todas", dijo Petro en su primera alocución presidencial, que podrá ser contestada por la oposición. EFE

