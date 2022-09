Jueves, 15 de septiembre de 2022 (08.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

Zelenski tiene un accidente de coche sin sufrir heridas graves

Leópolis (Ucrania). El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se vio envuelto la pasada noche en un accidente de circulación en Kiev en el que, tras ser atendido por un equipo médico, se comprobo que no había resultado "gravemente herido", informó este jueves su portavoz de prensa, Sergii Nykyforod, en su cuenta de Facebook. El funcionario no explicó, no obstante, qué tipo de lesiones pudo sufrir el mandatario, que fue atendido en el lugar de la colisión precisamente por miembros del equipo médico que viajan con él habitualmente.

R.UNIDO MONARQUÍA

Las calles de Londres se impregnan de solemnidad para despedir a Isabel II

Londres. La solemnidad que solo un respeto superlativo puede conseguir presidió este miércoles la procesión de los restos mortales de la reina Isabel II por las calles del centro de Londres, el legado más visible del pasado glorioso del Reino Unido. Cumplido el luto en familia, detrás de las puertas de los palacios reales, Isabel II volvió al pueblo. En 45 minutos, los que van desde el Palacio de Buckingham -sede de la monarquía- al Palacio de Westminster -santuario de la soberanía popular-, el féretro de la monarca recibió un homenaje tan silencioso como abrumador por parte de sus ciudadanos.

ARMENIA AZERBAIYÁN

Armenia anuncia alto el fuego con Azerbaiyán tras 2 días de choques armados

Moscú. Armenia anunció hoy un alto el fuego con Azerbaiyán tras dos días de choques armados en la frontera común y más de 150 militares muertos en ambos Ejércitos, según el secretario del Consejo de Seguridad armenio, Armén Grigorián. Así lo dijo en una intervención en directo en la televisión pública armenia, en la que explicó que, gracias a la comunidad internacional, se pudo acordar un cese al fuego. "Esperemos que Azerbaiyán lo cumpla", señaló, según el medio News.am.

EEUU TAIWÁN

EEUU se prepara para ampliar su ayuda militar a Taiwán pese al rechazo chino

Washington. Un comité del Senado de Estados Unidos aprobó este miércoles el proyecto de Ley de Política sobre Taiwán, que amplía considerablemente la ayuda militar que el país norteamericano presta a Taiwán, en un momento de gran tensión con China sobre la soberanía de la isla. Por 17 votos a favor y sólo 5 en contra, el comité sacó adelante la medida, que ahora se trasladará al pleno y, de ser aprobada, aumentaría en miles de millones de dólares las ayudas que EE.UU. envía a Taiwán en materia de seguridad, entre otras cosas.

CRISIS MIGRATORIA MÉXICO

Hallan a 121 migrantes abandonados en un camión en el norte de México

Monterrey (México). Miembros de la Guardia Nacional (GN) mexicana hallaron este miércoles a 121 migrantes abandonados en condiciones de hacinamiento en un camión en Nuevo León, estado del norte del país fronterizo con Texas.Una denuncia ciudadana sobre la presencia de una unidad mal estacionada sobre la carretera Matehuala-Saltillo permitió la localización de los migrantes, originarios de Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Cuba, de acuerdo con la Guardia Nacional.

ARGENTINA ATENTADO

La Policía detiene a un cuarto sospechoso por el ataque a Cristina Fernández

Buenos Aires. La Policía detuvo a un hombre por el atentado frustrado a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, con lo que ya son cuatro los arrestados por el ataque del pasado 1 de septiembre, confirmaron a Efe fuentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Se trata de Gabriel Nicolás Carrizo, presentado en medios locales como el jefe de la "banda de los copitos", grupo de vendedores de algodones de azúcar que se colocaba en los alrededores de la vivienda de Fernández.

CHILE CONSTITUCIÓN

Diálogo para nuevo proceso constituyente de Chile se posterga

Santiago de Chile. Este miércoles se postergó para la próxima semana la reunión de todos los partidos políticos programada en el Congreso para buscar la fórmula del nuevo proceso constituyente. El encuentro, que tendría que haberse producido este jueves, se aplazó pero sin una nueva fecha, luego de que los partidos de la coalición de derecha Chile Vamos decidiera ausentarse de la convocatoria y exigiera que el Gobierno se excluya de la mesa de diálogo.

PAPA KAZAJISTÁN

El papa con los religiosos de Kazajistán: "Nadie es extranjero en la Iglesia"

Nursultán. El papa Francisco acudió hoy a la catedral de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Nursultán, en su ultimo día de visita a Kazajistán, para reunirse con el clero y algunos fieles que representaban a los católicos del país, menos del 1 %, a quienes aseguró que "nadie es extranjero en la Iglesia". "La mayor parte de nosotros somos extranjeros; es verdad, porque ustedes provienen de lugares y países diferentes, sin embargo, la belleza de la Iglesia es esta, que somos una sola familia, en la cual nadie es extranjero", dijo el papa.

R.KELLY

El cantante R.Kelly es hallado culpable de abuso sexual a menores

Washington. El cantante estadounidense R. Kelly fue hallado culpable este miércoles en Chicago de varios cargos de posesión de pornografía infantil y abuso sexual de menores, después de que en junio ya fuera condenado a 30 años de prisión por crimen organizado, abuso y tráfico sexual, por lo que se encuentra en prisión en Nueva York. La estrella del R&B de la década de 1990, cuyo nombre completo es Robert Sylvester Kelly y que ahora tiene 55 años, fue hallado culpable de 6 de los 13 cargos que se le imputaban, 3 de ellos relacionados con la pornografía infantil y otros 3 vinculados a persuadir a menores para tener sexo con ellos. EFE

