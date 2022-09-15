EN BREVE-Ferrovial construirá un tramo de una línea del metro de Toronto en Canadá

15 sep (Reuters) - Ferrovial SA:
* DICE QUE HA SIDO SELECCIONADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA LÍNEA DEL METRO DE TORONTO (CANADÁ)
* LA DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE FERROVIAL, EN CONSORCIO CON VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS, HA SIDO SELECCIONADA PARA DISEÑAR, CONSTRUIR Y FINANCIAR UN TRAMO DE UNA LÍNEA DE METRO EN TORONTO
* SE ESPERA QUE LA CONSTRUCCIÓN COMIENCE EL PRÓXIMO AÑO Y QUE DURE SIETE AÑOS
Fuente del texto: https://bit.ly/3LdzdMZ
Más información sobre la empresa: (Redacción de Gdansk; traducido por Tomás Cobos)