Billie Jean King y Roddick despiden a Federer, el "campeón de los campeones"

Chicago (EE.UU.), 15 sep. Los extenistas estadounidenses Billie Jean King y Andy Roddick encabezan la larga lista de mensajes de celebración llegados desde Estados Unidos para el suizo Roger Federer, quien anunció este jueves su retirada del tenis, al definirle como "el campeón de los campeones".

"Roger Federer es un campeón de los campeones. Tiene el juego más completo de su generación y enamoró a los aficionados de todo el mundo con su rapidez en la pista y su inteligencia tenística. Ha tenido una carrera histórica, con recuerdos que se quedarán", escribió la exjugadora Billie Jean King en su cuenta de Twitter.

"Felicidades @rogerfederer. Te deseamos lo mejor para el futuro", agregó.

Al mensaje de King se sumó el de Andy Roddick, quien se midió en 24 ocasiones con Federer a lo largo de su carrera, con un balance de tres victorias por 21 derrotas.

"Saludos Roger. Gracias por los recuerdos que compartimos amigo. Fue un honor compartir tiempo y experiencias con las pistas más sagradas de nuestro deporte. Estamos en contacto", escribió Roddick.

Entre los demás exjugadores estadounidenses que manifestaron su aprecio por Federer, fue particularmente sentido el mensaje de James Blake, quien definió al suizo como un jugador "único".

"Me destruiste en la pista, pero eras tan amable y genuino que no podía odiarte por eso. Has mejorado el juego dentro y fuera de la pista y se te echará de menos", escribió.

Blake solo ganó una vez en diez precedentes contra Federer.

El Abierto de Estados Unidos, torneo que el suizo ganó en cuatro ocasiones, también le despidió con un "gracias Roger" en sus redes sociales.

Federer, ex número uno del mundo, ganador de 20 títulos de Grand Slam y considerado uno de los mejores jugadores de la historia, anunció este jueves su retirada, que se hará efectiva al término de la Copa Laver en Londres que disputará del 23 al 25 de septiembre