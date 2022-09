17 películas de lujo luchan por la Concha en el 70 Festival de San Sebastián

Alicia G. Arribas

San Sebastián (España), 15 sep. El Festival de San Sebastián, que se inaugura este viernes, celebra su septuagésima edición con un buen puñado de películas a competición en una Sección Oficial de lujo que mostrará los últimos trabajos de autores tan relevantes como Jaime Rosales, Sebastián Lelio, Christophe Honoré o Pilar Palomero.

Mucho cine y muchas estrellas que serán recibidas con entusiasmo por los vecinos de esta ciudad del norte de España, que se vuelcan cada año con el festival, que ultima sus preparativos para que todo sea perfecto mañana en la primera gala y la primera alfombra roja, superado ya la ausencia en el último momento de Glenn Close, a la que una "emergencia familiar" le ha impedido ser la presidenta del jurado.

Pero la sede principal del festival, el Kursaal, ya luce impecable para acoger una edición que contará con diecisiete películas para disputarse la Concha de Oro, de las que cuatro son españolas.

Hay que añadir además la cinta de inauguración -que, como es habitual, no compite- "Modelo 77", dirigida por el español Alberto Rodríguez. Tampoco optará a premios la de clausura, "Marlowe", del irlandés Neil Jordan.

Ganador en Donostia 2000 con "El factor Pilgrim", Rodríguez muestra la España de la Transición con una historia carcelaria protagonizada por Miguel Herrán y Javier Gutiérrez, mientras que Liam Neeson y Diane Kruger estarán en el festival para presentar "Marlowe", basada en el personaje clásico de Raymond Chandler.

Fuera de competición, la Sección Oficial presenta asimismo la serie "Apagón" (Movistar+), seis capítulos dirigidos por algunos de los mejores creadores españoles: Rodrigo Sorogoyen, Raúl Arévalo, Isa Campo, el propio Alberto Rodríguez e Isaki Lacuesta.

Habrá asimismo dos proyecciones especiales en la Sección Oficial, los documentales "El sostre groc", de Isabel Coixet, sobre abusos sexuales, y "La (très) grande évasion", de Yannick Kergoat, que investiga la fuga de capitales.

En el Velódromo se podrán ver las españolas "Rainbow", adaptación 'sui generis' de Paco León de "El mago de Oz"; la cinta de animación "Black is beltza II: Ainhoa", dirigida por el vasco Fermín Muguruza, y el documental "Sintiéndolo mucho", sobre Joaquín Sabina, de Fernando León de Aranoa.

Aunque el festival comienza el viernes 16 -día que se espera al equipo de "En los márgenes", debut en el largo de Juan Diego Botto, con Luis Tosar y Penélope Cruz-, la competición se abrirá el sábado.

Cuatro años después de "Petra" (2018), el español Jaime Rosales será el primero en liza con "Girasoles silvestres", un retrato de una joven madre que pelea por encontrar la felicidad y la estabilidad que necesitan sus dos hijos, a la que seguirá "El suplente".

Dirigida por el argentino Diego Lerman, la cinta dibuja una historia realista de la vida en un barrio desfavorecido a través de un profesor de instituto. Y "Runner", también el sábado, cerrará la primera jornada con esta "road movie" de Marian Mathias de dos jóvenes desconocidos que se encuentran en el vasto paisaje de Estados Unidos.

El domingo será el día de la Premio Donostia Juliette Binoche, que protagoniza "Fuego", última cinta de Claire Denis, y es parte del elenco de "Le lycéen", con la que compite el lunes 19 Christophe Honoré.

También es el día de "Sparta", una película que tenía que haber inaugurado el Festival de Toronto, pero que fue descabalgada por las acusaciones de abusos a menores durante el rodaje a su director, Ulrich Seidl. La jornada concluirá con "Forever", del danés Frelle Petersen, sobre el duelo y la reconstrucción de la vida tras una pérdida.

Además de Honoré, el lunes debuta el vasco Mikel Gurrea con "Suro", un drama en torno al conflicto que estalla en una pareja de urbanitas que deciden mudarse al campo, y el checo Petr Václav, que llevará al espectador a la Venecia de 1764, con su película "Il boemo".

El martes llegará el japonés Genji Kawamura y sus cientos de flores, "Hyakka (A hundred flowers)", con los recuerdos deteriorados por la demencia de Yuriko, y seguirá con la esperada segunda película de la española Pilar Palomero, (autora de la aclamada "Las niñas") que presenta "La maternal", esta vez buceando en la vida de una jovencísima madre soltera.

El ecuador del festival concluirá con "Pornomelancolía", del argentino Manuel Abramovich sobre un "sexinfluencer" llamado Lalo.

El español Fernando Franco, que llevó su ópera prima "La herida" a la edición de 2013 (Concha de plata para Marian Álvarez), presenta el miércoles la emotiva (y emocionante) "La consagración de la primavera"; le seguirá "Los reyes del mundo", de la colombiana Laura Mora, para acabar con Marco Martins y "Great Yarmouth", una película sobre migrantes portugueses que buscan empleo en Inglaterra tres meses antes del Brexit.

La noche del miércoles será la del segundo Premio Donostia, el canadiense David Cronemberg, que presentará su filosófica "Crímenes del futuro" tras recoger su galardón.

"The Wonder", la aventura irlandesa del chileno Sebastián Lelio sobre una niña mágica que vive sin comer en 1862, y "Walk Up", del coreano Hong Sangsoo, completan la penúltima jornada del certamen, que concluirá el viernes con la proyección de "A woman", de Wang Chao, sobre la evolución de Kong Xiu, de trabajadora común a escritora. EFE

aga/mcm/ma/jac

(foto) (vídeo)