Wilson, Gray y Plum dan medio título a Las Vegas Aces

Redacción Deportes (EE.UU.), 13 sep. Las Vegas Aces necesitan una victoria más en cualquiera de los tres próximos partidos para certificar el campeonato de la WNBA tras haber ganado este martes el segundo partido de las Finales a Connecticut Sun por 85-71.

Fue una actuación memorable de tres nombres propios como la pívot A’ja Wilson y las exteriores Chelsea Gray y Kelsey Plum. Es la segunda ocasión en la historia en la que un trío jugadoras logra, en unas Finales, terminar todas ellas por encima de veinte puntos y con una efectividad superior al 50% de acierto en tiro exterior.

Una noche más, el equipo de Becky Hammon mostró una gran defensa, combinando la zona con la individual para generar problemas a Connecticut Sun en su ofensiva.

Además de un ataque muy compensado entre el juego exterior de Chelsea Gray (21 puntos) y Kelsey Plum (20 puntos), y el dominio en la pintura de una A’ja Wilson imparable cerca del aro terminando con 26 puntos y 10 rebotes.

A un inicio muy intenso de partido por parte de ambos equipos, con altos porcentajes en el tiro exterior y un marcador muy igualado (10-10 tras cuatro minutos de juego), se pasó a continuación al primer despegue en el luminoso del equipo de casa.

Parcial de 13-5 para cerrar ese primer cuarto 23-15 gracias a una inspirada Chelsea Gray que se fabricaba sus propias acciones de tiro exterior con acierto.

Gran salida de Las Vegas en el segundo cuarto, de nuevo aprovechando la ventaja física de A’Ja Wilson y llegar al 27-15 en el marcador. Alyssa Thomas se mostraba como la única capaz de detener en defensa a las Aces y sumar también en ataque, no únicamente con anotación sino también con su excelente visión de juego y capacidad de pase.

Esto derivó en un toque de atención de una Becky Hammon que no se conformaba con la renta que reinaba en el marcador: "Estamos intercambiando canastas, y no quiero eso". Para pasar a un posterior: "Tenemos 24-18 en puntos en la pintura y eso me hace muy feliz".

Kelsey Plum se destacaba como referente absoluta en ataque antes del descanso, llegando a los 11 puntos sólo en el segundo cuarto y sumando desde el triple y también la línea de tiros libres.

Con una última acción de A’ja Wilson antes del bocinazo del descanso, regresaban los ocho puntos de renta para las locales (45-37), movimiento de poste fintando y para definir bajo el aro.

Parcial de 9-4 de salida para las Aces en la reanudación, con 7-0 incluido y obligando a Curt Miller a detener el partido y reunirse con las suyas en un tiempo muerto. Sirvió para volver a acercarse a tres puntos, despertando el enfado de Becky Hammon y también la estadística anotadora de una Alyssa Thomas que terminaría el partido con 13 tantos.

Junto a Thomas, sumaron dobles dígitos en anotación para Connecticut tres jugadoras más: Jonquel Jones (16), Courtney Williams (18) y Brionna Jones (12). Pero la inspiración era plenamente del 'Big-Three' de Las Vegas, sólo cuestionada cuando en el tercer cuarto se marcho Chelsea Gray al vestuario con la duda de si regresaría.

Y lo hizo, para protagonizar algunas de las mejores acciones del partido. Penetraciones a canasta y triples con falta personal adicional que la disparaban en anotación hasta sus 21 puntos finales.

Chelsea Gray reclamaba la labor del equipo durante toda la temporada: "Puedes ver las estadísticas, los puntos y asistencias, pero es algo que llevamos haciendo toda la temporada y ahora queremos repetirlo fuera de casa".

Brilló con luz propia también una Kelsey Plum que participó en 34 puntos de su equipo, bien anotando o asistiendo, resultando fundamental para que la renta del luminoso ya no volviera a verse amenazada en todo el último cuarto.

A’ja Wilson terminó como la más destacada en la estadística, haciendo valer su superioridad física y cerrando la noche con un doble-doble de 26 puntos y 10 rebotes. "Mis compañeras me pusieron en situaciones cómodas y pude anotar. Es mi rol en este equipo, dominar la pintura", se quitaba importancia la pívot de las Aces.

Maquilló el resultado final Connecticut ya con las suplentes ya en pista y el encuentro se cerró en el definitivo 85-71. El tercer partido se disputará este jueves en el Mohegan Sun Arena de Uncasville, donde las locales ya no tienen margen de error.

Las Vegas Aces están a únicamente un triunfo de conseguir el primer título en la historia de esta joven franquicia, fundada en 1997 como Utah Starzz pero que tras su paso por San Antonio, se instalaron en Nevada en 2018. EFE

