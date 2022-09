Posibilidades de paz son "mínimas", dice jefe de la ONU tras llamada con Putin

Las posibilidades de paz en Ucrania "en este momento son mínimas", dijo el miércoles el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, tras una conversación telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin, con quien también habló sobre las exportaciones de alimentos y fertilizantes.

"Tengo la sensación de que todavía estamos muy lejos de la paz. Mentiría si dijera que podría suceder pronto", dijo Guterres en conferencia de prensa.

"No me hago ilusiones, en este momento las posibilidades de un acuerdo de paz son mínimas", insistió, y señaló que incluso un alto al fuego "no está a la vista".

"Sigo en contacto con ambas partes y espero que algún día sea posible avanzar hacia un nivel más alto de discusión", dijo.

Mientras tanto, continúan las conversaciones sobre la exportación de productos alimenticios y fertilizantes rusos.

Guterres discutió con Putin respecto a la posible "extensión y ampliación" del acuerdo del 22 de julio, apadrinado por la ONU, respecto a las exportaciones de cereales de Ucrania, previsto para durar 120 días.

El 22 de julio se firmaron dos acuerdos: uno para permitir las exportaciones de cereales ucranianos, bloqueadas por la guerra, y otro que habilitaba las exportaciones rusas de alimentos y fertilizantes.

Si bien el primer acuerdo permitió que casi 3 millones de toneladas de granos salieran de Ucrania, Rusia dice que sus exportaciones de alimentos y fertilizantes continúan sufriendo las sanciones de Occidente, que han apuntado a Moscú desde que invadió Ucrania el 24 de febrero.

"Hay exportaciones de alimentos y fertilizantes rusos, pero a un nivel muy inferior al deseado y necesario", reconoció Guterres, quien señaló que había discutido con Putin "los obstáculos que aún existen" para estas exportaciones.

"Estamos conversando sobre la posibilidad de que Rusia exporte amoniaco a través del Mar Negro", dijo. El amoniaco, un ingrediente clave de los fertilizantes, se produce combinando nitrógeno del aire e hidrógeno derivado del gas natural.

Varios fabricantes europeos de fertilizantes han dejado de producir debido al aumento de los precios del gas.

"La situación de los fertilizantes en el mundo es dramática", insistió Guterres, repitiendo su temor a la falta de alimentos en el mundo en 2023.

También dijo que discutió con Putin el tema de los prisioneros de guerra y la situación de la planta de energía nuclear de Zaporiyia, en Ucrania.

