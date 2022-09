Es poco probable que Xi lance a un salvavidas a Putin el jueves

(Bloomberg) -- Poco antes de invadir Ucrania en febrero, Vladímir Putin y Xi Jinping declararon una amistad “sin límites”. Sin embargo, mientras sus fuerzas sufren humillantes pérdidas en el campo de batalla, el presidente ruso no debería esperar mucha ayuda en la primera reunión que sostiene con su homólogo chino desde entonces.

Xi y Putin se reúnen cara a cara en Uzbekistán el jueves en su primer encuentro desde la reunión de Pekín antes de los Juegos Olímpicos de Invierno que dio lugar a una extensa declaración conjunta de más de 5.000 palabras. En ella, se comprometieron a no tener “áreas ‘prohibidas’ de cooperación” para desafiar el orden global liderado por Estados Unidos e impulsar un mundo multipolar.

Sin embargo, la invasión de Ucrania por parte de Putin unas semanas más tarde pareció pillar a China con la guardia baja. Al principio, los funcionarios de Pekín se esforzaron por apoyar a Rusia y evitar respaldar una clara violación de la soberanía, un pretexto que podría utilizarse para justificar una intervención extranjera en Taiwán, que China reclama como su territorio.

El apoyo diplomático de China a Rusia se consolidó con el paso de los meses, y se fortaleció aún más después de que la presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, visitara Taiwán en agosto. La semana pasada, Li Zhanshu —el funcionario número 3 de China— visitó Moscú y dijo a los legisladores rusos que los dirigentes de Pekín “comprenden plenamente la necesidad de todas las medidas adoptadas por Rusia para proteger sus intereses clave”.

Temor a las sanciones

Sin embargo, aunque el comercio se ha recuperado a pesar de que EE.UU. y sus aliados han impuesto amplias sanciones a Rusia, Pekín se ha abstenido de enviar suministros militares o apoyo financiero que pudieran convertirla en objetivo de tales restricciones. Y, a pesar de los recientes temores entre algunos inversionistas financieros, es poco probable que la posición de Pekín cambie incluso si Putin pide el jueves a Xi ayuda militar en Ucrania tras las fuertes pérdidas rusas de las últimas semanas.

“Los funcionarios chinos hablan de una asociación ‘sin límites’, pero Rusia y China siempre han acordado estar en desacuerdo en numerosos temas”, dijo Elizabeth Wishnick, investigadora científica sénior de la CNA, un grupo de expertos en seguridad en Washington.

“No creo que la ayuda militar china a Rusia sea probable debido a las sanciones y al fuerte oprobio internacional que se produciría”, añadió. “Esto también contradiría las afirmaciones chinas de que el apoyo militar occidental a Ucrania perpetúa la guerra”.

En los últimos días, Putin ha sufrido algunas de sus mayores pérdidas desde el inicio de la guerra, ya que Ucrania declaró que recuperó más de 6.000 kilómetros cuadrados (2.300 millas cuadradas) de terreno en una contraofensiva que cambió el rumbo del conflicto. Aunque Rusia aún controla una quinta parte del territorio ucraniano, crece el temor de que Putin busque una mayor escalada para recuperar la ventaja.

Aunque Xi ve a Rusia como un importante aliado diplomático para resistir a EE.UU., en particular sus alianzas militares y el control del sistema financiero mundial, tiene pocos incentivos internos para involucrarse. El líder chino se dispone a asegurar un tercer mandato en el poder en un congreso del partido el próximo mes, al tiempo que se enfrenta a una desaceleración económica y a una crisis inmobiliaria.

Además, el envío de tropas o armas representaría na violación de la soberanía, lo que socavaría las propias posiciones declaradas por China. El Kremlin ha tenido que recurrir a Irán y a Corea del Norte para obtener drones y munición, según EE.UU.

Cualquier pérdida de vidas o dificultades económica en China, agravada por las sanciones financieras, solo puede repercutir políticamente en el Partido Comunista, que ha prometido elevar el nivel de vida de las masas e incluso ha cerrado las principales ciudades para evitar que la gente muera de covid.

China tiene varias formas de mostrar más apoyo a Rusia que no cambiarían fundamentalmente su posición en el conflicto, dijo Amanda Hsiao, analista sénior de Crisis Group, una organización de investigación de políticas con sede en Bruselas.

Eso incluye utilizar la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái en Uzbekistán para mostrarle al mundo que Putin no está aislado, además de participar potencialmente en más ejercicios militares con Rusia, dijo.

Los lazos económicos entre China y Rusia han crecido a pesar de las sanciones estadounidenses y europeas en la guerra. Dominadas por la energía y otras materias primas, las exportaciones rusas a China se dispararon casi un 50%, hasta los US$40.800 millones, en los cinco primeros meses del año.

China también ha contribuido a llenar el vacío dejado por la huida de las empresas extranjeras con vehículos, televisores y teléfonos inteligentes, ya que sus exportaciones a Rusia se han recuperado tras la interrupción sufrida tras la invasión. Sus exportaciones a Rusia de circuitos integrados y otros componentes de semiconductores, así como de las máquinas que los fabrican, ascendieron a US$155 millones en los primeros siete meses de este año, lo que supone un aumento de casi el 27% respecto al mismo periodo de 2021.

“Hasta ahora, China ha proporcionado apoyo político y moral a Moscú, pero se ha abstenido de proporcionar asistencia militar y se ha ajustado a la línea de las sanciones”, dijo Hsiao. “Esta postura refleja un equilibrio entre sus intereses estratégicos y los económicos: estos intereses seguirán guiando el posicionamiento de Pekín en el futuro”.

