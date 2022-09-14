COLOMBIAAMÉRICAMÉXICOARGENTINATENDENCIAS
Miércoles 14 de Septiembre de 2022
CoronavirusNewsletters
Agencias

BREVE-Amadeus ofrece recomprar bonos por hasta 150 millones de euros

14 de Septiembre de 2022

14 sep (Reuters) - Amadeus IT Group SA:

* INVITA A LOS TENEDORES DE BONOS DE LA EMPRESA POR IMPORTE DE 500,0 MILLONES DE EUROS AL 2,875% CON VENCIMIENTO EN MAYO DE 2027 Y DE 750,0 MILLONES DE EUROS AL 1,875% CON VENCIMIENTO EN SEPTIEMBRE DE 2028 A OFRECER LA VENTA DE TÍTULOS A AMADEUS A CAMBIO DE EFECTIVO

* EL OFERENTE PROPONE ACEPTAR LA COMPRA DE BONOS HASTA UN IMPORTE MÁXIMO TOTAL DE 150 MILLONES DE EUROS

* LA OFERTA COMIENZA EL 14 DE SEPTIEMBRE Y EXPIRARÁ A LAS 17:00 HORAS (CEST) DEL 21 DE SEPTIEMBRE

* EL OBJETIVO DE LA OFERTA ES REDUCIR LA DEUDA BRUTA DEL OFERENTE Y PRETENDE OPTIMIZAR LA ESTRUCTURA DE SU BALANCE

Texto fuente de Eikon:

Más cobertura de la empresa: (Redacción de Gdansk; traducido por Tomás Cobos)

TEMAS RELACIONADOS

Reuters

DEPORTES

Santí Giménez y Henry Martín, los “killers” que deben ser titulares con el Tri en Qatar 2022

Santí Giménez y Henry Martín, los “killers” que deben ser titulares con el Tri en Qatar 2022

El dardo que el hermano de Gennady Golovkin lanzó a Canelo Álvarez antes de la pelea

Mauro Icardi usará un insólito dorsal en el Galatasaray: por qué no le dieron el 9 y cuándo debutará

“Capricho”: reventaron al Tata Martino por convocar a Funes Mori lesionado

Vivía en una favela, no tenía botines y el Manchester United pagó 100 millones por él: “Solíamos llorar pensando en nuestras vidas”

ENTRETENIMIENTO

Andrea Legarreta ya se ha imaginado fuera de Hoy: “Podría estar en otro lugar”

Andrea Legarreta ya se ha imaginado fuera de Hoy: “Podría estar en otro lugar”

“Mientes”: Yolanda Andrade explotó contra Claudia de Icaza por hablar de su relación con Verónica Castro

Quién es Fernando Tena, el esposo de la hija de Peña Nieto

Ranking de las series más famosas de Netflix en Argentina

El gigante de contenido en español TelevisaUnivision nombró a Ignacio “Nacho” Meyer presidente

TENDENCIAS

La historia de Destino Madryn, una de las grandes carreras de trail run en Argentina

La historia de Destino Madryn, una de las grandes carreras de trail run en Argentina

Próxima estación, primavera: los mejores tratamientos corporales para empezar en esta época

Burlas, discriminación y ansiedad: cómo es vivir con dermatitis atópica

Encuesta nacional sobre dermatitis atópica: por qué es mucho más que una enfermedad de la piel

COVID-19: reducir a 2 días la identificación de contactos estrechos puede evitar hasta un 40% los contagios

INFOBAE AMÉRICA

“Traidor una vez, traidor siempre”: Raymundo Riva Palacio explotó contra Alejandro Moreno

“Traidor una vez, traidor siempre”: Raymundo Riva Palacio explotó contra Alejandro Moreno

México recuperó 50 piezas arqueológicas de su tesoro histórico provenientes de Canadá y Suecia

Corea del Sur y EEUU definirán medidas concretas para disuadir al régimen de Kim Jong-un de realizar pruebas nucleares

Coldplay en Lima: todo lo que se vivió en la primera fecha de ‘Music of the Spheres” en Perú

La Unión Europea advirtió que mantendrá las sanciones contra Rusia y ampliará el apoyo financiero a Ucrania