BREVE-Amadeus ofrece recomprar bonos por hasta 150 millones de euros

14 sep (Reuters) - Amadeus IT Group SA:
* INVITA A LOS TENEDORES DE BONOS DE LA EMPRESA POR IMPORTE DE 500,0 MILLONES DE EUROS AL 2,875% CON VENCIMIENTO EN MAYO DE 2027 Y DE 750,0 MILLONES DE EUROS AL 1,875% CON VENCIMIENTO EN SEPTIEMBRE DE 2028 A OFRECER LA VENTA DE TÍTULOS A AMADEUS A CAMBIO DE EFECTIVO
* EL OFERENTE PROPONE ACEPTAR LA COMPRA DE BONOS HASTA UN IMPORTE MÁXIMO TOTAL DE 150 MILLONES DE EUROS
* LA OFERTA COMIENZA EL 14 DE SEPTIEMBRE Y EXPIRARÁ A LAS 17:00 HORAS (CEST) DEL 21 DE SEPTIEMBRE
* EL OBJETIVO DE LA OFERTA ES REDUCIR LA DEUDA BRUTA DEL OFERENTE Y PRETENDE OPTIMIZAR LA ESTRUCTURA DE SU BALANCE
Texto fuente de Eikon:
Más cobertura de la empresa: (Redacción de Gdansk; traducido por Tomás Cobos)